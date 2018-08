von SK

Frauenhandball: Am Dienstag, 19.45 Uhr, gastiert mit dem LC Brühl/St. Gallen II ein Topteam aus der zweiten Schweizer Liga am Riesenberg. Am Freitag kommt es um 20.45 Uhr an gleicher Stelle zum Kräftemessen mit dem letztjährigen südbadischen Vizemeister, der SG Schenkenzell/Schiltach, die erst in der Relegation am Aufstieg in die BW-Oberliga gescheitert ist. Den Abschluss der Praxiswoche bildet dann am Sonntag die Teilnahme am Elite-Cup in St. Gallen mit einem sehr starken Teilnehmerfeld aus der ersten Österreichischen Liga, der zweiten Schweizer Liga und der dritten Liga Deutschlands, mit dem sich der Allensbacher Baden-Württemberg-Oberligist messen wird.

„Vor allem das Turnier in St. Gallen wird für uns ein echter Härtetest gegen sehr starke Gegner, auf den wir uns sehr freuen. Aber auch die beiden Spiele unter der Woche gegen starke Gegner werden uns und den Mädels zeigen, woran wir noch arbeiten müssen“, so ein sichtlich motivierter Trainer Andy Spiegel.

Sein Trainerkollege Rainer Leenen fügt hinzu: „Auch wenn wir urlaubsbedingt in den nächsten Wochen noch auf die eine oder andere Spielerin verzichten müssen, ist unser Kader groß genug, um das zu kompensieren. Selbst in den letzten beiden Ferienwochen, wenn zwischenzeitlich parallel bis zu sechs Spielerinnen in Urlaub sind, werden wir – auch mit Unterstützung unserer A- und B-Jugend – noch einen guten Kader im Training haben. Jede Spielerin kann und muss sich beweisen. Das schafft eine gesunde und motivierende Wettbewerbssituation“, meint Leenen.

