Schwimmen: „Es lief für uns nahezu perfekt, und die Stimmung im Team war hervorragend“, so das Fazit von SSF-Trainer Norbert Mayer nach den überaus erfolgreichen Badischen Sommer-Meisterschaften im Schwimmen auf der 50-m-Bahn im Freiburger Westbad. Mit zweimal Platz drei in beiden Medaillenspiegeln (offen und Altersklassen) erzielten die Singener Schwimm-Sport-Freunde im Reigen der 32 Vereine, die mit knapp 400 Aktiven über 1700 Mal an den Start gingen, Positionen, die sie in den 46 Jahren ihrer Vereinsgeschichte noch nie inne hatten. Zwei weitere SSF-Rekordmarken waren die 30 Titel (bisher 20) und die 60 Medaillenränge (bisher 58), wobei vor allem die Anzahl der Goldmedaillen die herausragende Qualitätssteigerung des SSF-Team widerspiegelte.

In der offenen, altersunabhängigen Klasse punkteten zwei SSF-Schwimmer in besonderem Maße: Vanessa Steigauf gewann dreimal Gold über 100/200/400 m Freistil, Mattia Scigliano zweimal Gold über 200 m Schmetterling und 400 m Freistil sowie Bronze über 200 m Freistil.

In den Altersklassen überzeugten gerade die drei jüngsten Jahrgänge in besonderem Maße: Kim Koch (11 Jahre) gewann Gold über 50/100/200 m Brust und 200 m Rücken sowie Bronze über 100 m Freistil, Paul Wilsberg (12) sicherte sich Gold über 50/100/200 m Rücken und 100 m Freistil sowie Silber über 50/200 m Freistil, Nils Weber (12) erschwamm Gold über 50 m Brust/Schmetterling, und Alessandro Axmann (13) gewann Gold über 50/200/400 m Freistil sowie Silber über 50/200 m Rücken und 100 m Freistil.

Ebenfalls Gold erschwammen sich in den Altersklassen Vanessa Steigauf (17) über 50/100/200/400 m Freistil, Mattia Scigliano (19) über 200/400 m Freistil und 200 m Schmetterling, Nils Miedler (15) über 50/100 m Freistil und 50 m Rücken), Erika Wochner (14) über 200 m Schmetterling sowie Ciro Scigliano (19) über 200 m Rücken. Silber/Bronze gingen an Melanie Heck (17 Jahre/50/100/200 m Brust, 200 m Lagen), Rebekka Ruh (17 Jahre/50/100/200 m Rücken, 50 m Schmetterling), Mattia Scigliano (50/100 m Schmetterling, 50/100 m Freistil), Ciro Scigliano (50/100/200 m Freistil), Irina Oklmann (18 Jahre/100/200 m Rücken, 400 m Freistil), Erika Wochner (100 m Schmetterling), Flavio Axmann (15 Jahre/200 m Rücken), Nils Miedler (200 m Freistil) und Vincent Jakob (16 Jahre, 400 m Freistil). Damit platzierten sich 14 der 17 SSF-Starter in den Medaillenrängen und holten in ihren 88 Starts 30 Mal Gold, 18 Mal Silber und 12 Mal Bronze. Laura Koch (15) schwamm über 50/100 m Brust in die Urkundenränge (Platz vier bis sechs), Laurenz Busam (15) erreichte über 50 m Rücken und 200 m Lagen persönliche Bestzeiten, ebenso wie Espen da Silva (15) über 100 m Freistil. Die größten Leistungssprünge mit über drei Prozent verzeichneten Kim Koch über 50 m Brust (4,53 Prozent), Nils Weber über 50 m Brust (3,75 Prozent) und 50 m Schmetterling (3,19 Prozent), Paul Wilsberg über 100 m Freistil (3,47 Prozent) und 50 m Rücken (3,25 Prozent), sowie Alessandro Axmann über 200 m Rücken (3,22 Prozent).

