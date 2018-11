von SK

Schwimmen: Die Schwimmvereine aus Singen, Konstanz, Villingen und Stockach schickten 68 Teilnehmer ins Singener Hallenbad, um die Bezirksmeister auf den langen Strecken zu ermitteln. Die Teilnehmer stellten sich dem kräftezehrenden Programm über 1500m, 800m Freistil und 400m Lagen.

Zwei Schwimmer der SSF Singen, Vanessa Steigauf und Mattia Scigliano, waren die überragenden Starter dieses Wettkampfes. Beide holten souverän jeweils alle drei Titel über 1500m, 800m Freistil und 400m Lagen in der offenen, altersunabhängigen Wertung und sicherten die 100-prozentige Titelausbeute für die SSF Singen. Glänzend präsentierten sich auch Melanie Heck mit Silber über 400m Lagen, Nils Miedler mit Bronze über 1500m Freistil und 400m Lagen sowie Kerstin Rohr mit Bronze über 800m Freistil. Der 13-jährige Alessandro Axmann belegte in der offenen Klasse mit neuer persönlicher Bestzeit Platz vier über 1500m Freistil. Nur eine Sekunde fehlte ihm zum dritten Rang. Über 800m Freistil toppte er dieses Ergebnis noch und schwamm auf Platz drei. Damit gingen elf der 18 möglichen Medaillen nach Singen.

Die Schwimm-Sport-Freunde Singen bewiesen eindrucksvoll, dass sie zur Spitze im Bezirk gehören. In den Altersklassen schwammen die Langstreckenspezialisten zu 16 Titeln. Je zwei Siege gingen auf das Konto von Irina Oklmann, Vanessa Steigauf, Alessandro Axmann, Kim Koch, Nils Miedler, Dominik Osann und Mattia Scigliano. Zu einem Sieg schwammen Erika Wochner und Leon Eidel. Die weiteren Podestplatzierungen sicherten sich Erika Wochner (1/1/0), Laura Koch, Flavio Axmann und Paul Wilsberg (0/2/0), Melanie Heck (0/1/1), Ciro Scigliano und Nils Weber (0/0/2) sowie Jana Bold und Laurenz Busam (0/0/1). Die hervorragende Bestzeitenquote von 75 Prozent wird durch Urkundenränge (Platz vier bis sechs) von Alessia Speranza, Nathalie Hieber, Paulina Kampka, Espen Da Silva und Levin Rau ergänzt.

Gute Leistungen zeigten auch die Schwimmer von Sparta Konstanz bei den Langstrecken-Meisterschaften im Singener Hallenbad. | Bild: privat

Doch auch die Schwimmer des SK Sparta Konstanz überzeugten. Mit 18 Schwimmerinnen und Schwimmern ging die Mannschaft an den Start. Acht Titel in der offenen und sechs in den Jahrgangswertungen unterstreichen ihre ausgezeichneten Ergebnisse im Singener Hallenbad.

Jeweils zwei Silbermedaillen (einmal über 800m und einmal über 1500m Freistil in der offenen Wertung) gab es bei den Frauen für Johanna Pietzko und bei den Herren für Nicky Lange. Johanna Pietzko verbesserte sogar den Vereinsrekord über 1500m Freistil auf 18:02,60 Minuten. Eine Silbermedaille erschwamm Philipp Singer über 400m Lagen in der Zeit von 4:58,91 Minuten. Kari Barlinn holte zwei Bronzemedaillen über 400m Lagen und 1500m Freistil. Bezirksmeisterinnen in den Jahrgangswertungen wurden Kari Barlinn (400m Lagen und 1500m Freistil), Marlene Pietzko (400m Lagen und 800m Freistil), Anika Kuder (400m Lagen) und Alexandra Grosmann (800m Freistil). Vier Sparta-Altersklassenrekorde gab es für Marlene Pietzko über 800m Freistil in starken 9:46,79 Minuten, für Kari Barlinn über 1500m Freistil (18:34,49) und für Johanna Pietzko über 800m Freistil (9:37,90). Starke Leistungen über 1500m Freistil zeigten David Bächle (17:57,63 Minuten), Jannis Trage (23:11,38) und Luca Uhlemann (24:01,20). Persönliche Bestzeiten erreichten Sara Bächle, Ana Teodora Borda, Arthur Grosmann, Moritz Schmid und Botond Szigeti. Saisonbest-zeit schwammen Dominic Bächle, Celina Gruber, Nina Haake und Jasmin Wagner.

Sparta-Trainer Benjamin Singer war sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Schwimmerinnen und Schwimmer, die die kraftraubenden Wettkämpfe durchweg hervorragend gemeistert hatten. (sb)

