von SK

Segeln, Bundesliga: Knapp 900 Kilometer im Auto, quer durch die Republik: Niko Mittelmeier, Aaron Scheer und Alex Gaiser vom SMC Überlingen haben sich am Donnerstag auf den weiten Weg an die Ostsee gemacht. Kurz vor dem Ziel – in Travemünde wird am Wochenende der dritte Spieltag der Segel-Bundesliga ausgesegelt – wurde noch Skipper Michael Zittlau, der in Hamburg wohnt, eingeladen.

Gestartet wurde die Saison im April in Friedrichshafen und wurde im Juni am Starnberger See fortgesetzt. Mit soliden Ergebnissen findet sich das Team momentan auf Rang elf der 1. Segelbundesliga wieder. Damit liegen die Überlinger voll im Soll. Das SMCÜ-Team bleibt nach dem großen Erfolg des Vorjahres mit dem dritten Gesamtplatz und der Teilnahme an der Segel-Championsleague bescheiden. „Wir haben mit unserem Kader das Potenzial wieder auf das Treppchen zu kommen“, glaubt Alex Gaiser, Trimmer und damit der Mann am Gaspedal. „Es ist aber immer unglaublich eng – alles kann passieren.“ Im vergangenen Jahr hatten nach drei Wettkampftagen kurz vor dem Ende noch zehn Teams die Möglichkeit, den Spieltag in Travemünde zu gewinnen. Neben der Bootsgeschwindigkeit werden insbesondere die taktischen Entscheidungen ausschlaggebend sein. Der Mann für die klugen Schachzüge ist Niko Mittelmeier, ehemaliger Bundeskadersegler im Olympischen Bereich. „Während die anderen vor allem mit Manövern, Technik und Bootsspeed beschäftigt sind, richte ich meinen Blick nach außen – zum Gegner oder auch zum Wind“, so der erfahrene Taktiker an Bord.

Der Mann für die finale Entscheidung an Bord ist Steuermann Michael Zittlau: „Vom Team und insbesondere vom Taktiker bekomme ich im Rennen durchgehend Informationen, auf deren Grundlage ich den Kurs anpasse oder ein Manöver einleite.“ Dabei funktioniert das Team als Einheit. Jeder Handgriff muss sitzen, jede Bewegung an Bord ist abgestimmt, jede Kommunikation verläuft nach einem festgelegten Schema. „Wir haben intensiv an den Abläufen gearbeitet und fühlen uns optimal vorbereitet – jetzt wollen wir es im Wettkampf gegen die besten deutschen Vereine abrufen. Wir sind heiß!“, so Aaron Scherr, Vorschiffsmann und der bewährte Techniker im Team.

Ebenfalls in der Bundesliga im Einsatz ist der Württembergische Yacht-Club, der auf dem sechsten Gesamtplatz liegt. In der 2. Bundesliga starten der Konstanzer Yacht Club, derzeit auf Platz acht, und der BYCÜ Überlingen, der den 15. Rang belegt. Am Samstag, 11 Uhr, wird in beiden Ligen die erste Wettfahrt gestartet, die letzte Startmöglichkeit in der Bundesliga ist am Montag um 16 Uhr.

Livestream der Wettfahrten:

http://www.segelbundesliga.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein