Segeln: Es kam so, wie die vier Segelteams vom Bodensee den Wannsee in Berlin eingeschätzt hatten: Schwere Bedingungen, mit extremen Winddrehern und spannende Ergebnissen. In der 1. Bundesliga liegt das Team des WYC aus Friedrichshafen jetzt auf ein dem hervorragenden zweiten Gesamtplatz, der SMC Überlingen auf Platz neun. In der 2. Bundesliga stehen der Konstanzer YC (KYC) jetzt auf Platz acht und das Team des BYC Überlingen hat sich auf Rang fünf verbessert.

„Wir sind insgesamt zufrieden, aber es hätte schon noch mehr drin sein können“, fasste Skipper Steffen Hessberger vom SMC Überlingen das Wochenende auf dem Berliner Wannsee zusammen. Nach drei Wettfahrtagen und 16 Läufen stand das Erstligateam auf dem achten Platz. Nach vier von sechs Spieltagen bedeutet das für die Überlinger in der Gesamtwertung Rang neun. „Am Samstag ist es bei uns nicht gut gelaufen, die Bedingungen waren schwer“, fasst Hessberger zusammen.

Besser lief es für die Crew um Skipper Dennis Mehlig vom WYC. Nach dem hervorragenden vierten Platz in Berlin stehen die Friedrichshafener J-70-Segler jetzt auf dem zweiten Gesamtplatz hinter dem fast uneinholbar führenden Norddeutschen Regattaverein (NRV). „Es ist beeindruckend, wie stark der NRV ist, wie er sich ohne große Besonderheiten an der Spitze hält. Da steht der Meisterschaft nichts mehr im Weg“, kommentiert Mehlig, der mit seiner Crew als Tabellenzweiter acht Punkte Rückstand auf den NRV hat. Mehlig ergänzt: „Unser Ziel war es, vorn mitzufahren, und somit sind wir super happy mit unserem Ergebnis. Das Gesamt-Ranking hat das Event hier in Berlin stark durcheinandergewürfelt. Wir geben alles in Kiel und Hamburg, um oben zu bleiben.“

Weiter nach oben will dagegen das Zweitligateam um Skipper Hubert Merkelbach vom Bodensee Yachtclub Überlingen. In Berlin lief es für sie durchwachsen: „Wir sind nicht ganz zufrieden, da wir für den Aufstieg in die 1. Bundesliga auf dem vierten Gesamtplatz stehen müssen und jetzt in Berlin nur auf Platz sieben gelandet sind“, erklärte Merkelbach im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Entscheidend für die Überlinger, die nach vier von fünf Spieltagen jetzt auf dem fünften Gesamtplatz der 2. Liga liegen, wird das Wochenende vom 14. bis 16. September in Kiel sein. „Ein Aufstieg in die 1. Liga ist noch möglich, der Klassenerhalt in der 2. Liga sicher, und wir freuen uns jetzt schon alle auf Kiel“, sagt Merkelbach.

Ebenfalls in der 2. Bundesliga segelt das Team des Konstanzer YC mit Skipper Felix Schrimper. Der und seine Crew landeten auf dem Wannsee auf Platz zehn und in der Gesamtwertung auf Platz acht. „Wir sind mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir uns an die extremen Bedingungen auf dem Wasser gewöhnt hatten“, fasst Schrimper das Wochenende zusammen. Die Konstanzer wissen aber schon jetzt, dass es für den Klassenerhalt in der 2. Segelbundesliga reichen wird. „Wir waren in dieser Saison mit einer größeren Mannschaft am Start, hatten auch zwei Skipper und das hat sich sehr bewährt. Unser Saisonziel ist auf jeden Fall erreicht“, sagt Schrimper.

Nicht sicher ist der Klassenerhalt in der 1. Bundesliga für den Lindauer Segler-Club (LSC). Die bayerische Mannschaft kam in Berlin zwar auf Platz 17, steht aber in der Tabelle nach vier von sechs Spieltagen immer noch auf dem 18. und damit letzten Tabellenplatz.

Für die Erstligasegler stehen jetzt noch Spieltage in Kiel und Hamburg auf dem Programm, für die 2. Bundesliga nur noch das Wochenende in Kiel.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein