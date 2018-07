Fußball, Verbandsliga: Die Stammkräfte hätte der Verein allesamt halten können, den Neuzugängen bescheinigte Hermanutz, „dass sie charakterlich zu uns passen und weiter bringen werden“. Vier Jugendliche (U19) sind in den Perspektivkader der Ersten aufgerückt. Nach sportlichen, auch in der Außenwirkung desaströsen Jahren, die zum Absturz aus der Regionalliga bis in die Landesliga geführt hatten, gibt es für Hermanutz unter der jetzigen Führung und einer seriösen Finanzentwicklung nur eine Devise, um verlorene Reputation wieder zurückgewinnen zu können: „Wir müssen in Demut und Fleiß weiterarbeiten.“

Jugendarbeit soll verstärkt werden

Die beiden Aktivenmannschaften sowie sämtliche Jugendteams wurden dem Publikum auf dem Stadionrasen vorgestellt. Zuvor erfuhren Medienvertreter, Freunde und Gönner des Vereins über den Teammanager des Sportclubs, Kai Sautter, Näheres über die Vision „Zusammenwachsen 2020“. Hierbei richtet der Verein sein konzeptionelles Hauptaugenmerk auf eine verstärkte Jugendarbeit aus. Es soll der unverhoffte Absturz der A-Junioren aus der Verbandsliga umgehend repariert werden.

Von der A- bis zur D-Jugend sind überall lizenzierte Trainer eingestellt worden, die Spielerkader bestehen zu etwa 70 Prozent aus Eigengewächsen. „Sportlich wollen wir eine einheitliche Spielphilosophie von der Jugend bis den Aktiven etablieren“, verkündete der 24-jährige Sautter, der seine Funktion als Bindeglied zwischen den Mannschaften und dem Verein versteht. So ist ein Videoanalysetool installiert worden, das den ersten Baustein dieser Vision umsetzen soll. Die professionelle Technik würde zur Vor- und Nachbereitung gefilmter Spiele eingesetzt, die Eigenverantwortung der Kicker dadurch erhöht. Eine weitere Neuheit stelle die Kooperation mit dem vom früheren Welttorhüter Oliver Kahn gegründete Firma Goalplay dar. Gezielt würden in Pfullendorf – als Exklusivität für die Bodenseeregion – in Trainingscamps, wöchentliche Torspielertrainings und eine Torspieler-Trainer-Lizenzausbildung angeboten. Dazu gehören auch dreitägige Basislehrgänge. (jüw)

