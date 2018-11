von SK

Fußball, Verbandsliga

1. SV Mörsch

SC Pfullendorf

1:4 (1:2)

Der SC Pfullendorf startete gut in die Partie und ging nach zehn Minuten in Führung. Nach einem Konter steckte Frank Stark auf Mustafa Akgün durch, der den Ball zum 1:0 unter die Latte hämmerte. Drei Minuten später hatte Mörsch die große Ausgleichschance. Ein Freistoß von Leiss prallte vor die Füße von Weber, der aber aus drei Metern das Tor nicht traf. Besser machte es in der 22. Minute Philipp Würz, der nach einer tollen Kombination über Bretzinger und Leiss den Ball per Dropkick im langen Eck unterbrachte.

Leiss hätte acht Minuten später den 1. SV Mörsch sogar in Führung bringen können, sein Schuss wurde aber noch von Erdem von der Pfullendorfer Torlinie gekratzt (32.). Auf der Gegenseite war Frank Stark effektiver (34.) und sorgte mit einem Schuss aus 15 Metern für den erneuten Vorsprung der Linzgauer, etwas schmeichelhaft angesichts der Drangphase der Gastgeber. Gerade mal fünf Minuten waren nach dem Wechsel gespielt, als Luca Gruler mit einem sehenswerten Drehschuss die Pfullendorfer Führung ausbaute. In der 57. Minute sorgte Amadou Morena mit dem 4:1 für die Vorentscheidung in dieser Partie.

Der SC Pfullendorf blieb auch in der Folgezeit am Drücker und hatte gute Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. Akgüns Freistoß in der 61. Minute verfehlte aber ebenso sein Ziel wie sein Drehschuss sieben Minuten später. Kurz darauf rettete Mörschs Torwart nach einem Stark-Schuss aus spitzem Winkel. Starks Heber in der 72. Minute ging dann übers leere Tor, und auch Gruler vergab zwei Minuten später eine Riesenchance. So blieb es beim 4:1-Sieg für den SC Pfullendorf, der sich damit auf den siebten Tabellenplatz in der Fußball-Verbandsliga vorarbeiten konnte.

„Wir hätten auch noch höher gewinnen können, das wäre aber des Guten etwas zuviel gewesen“, sagte der Pfullendorfer Trainer Marco Konrad nach der Partie. (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Steinhauser, Fischer, Erdem (46. Gruler), Marena, Behr, Akgün (79. Keller), Kahl, Stark (75.) Stützle, Caltabiano, Sautter (84.) Ciuntu. – Tore: 0:1 (9.) Akgün, 1:1 (22.) Würz, 1:2 (34.) Stark, 1:3 (50.) Gruler, 1:4 (57.) Marena. – SR: Gallus (Opfingen). – Z: 130.

FV Lörrach-Brombach

FC 03 Radolfzell

4:2 (2:1)

Defensiv ließ der FV Lörrach-Brombach in dieser Partie zwar noch Luft nach oben, doch war dies auch den Gästen geschuldet. "Das Radolfzeller Vertikalspiel war sensationell“, betonte FV-Trainer Enzo Minardi. Ihre spielerische Klasse demonstrierten die Gäste vom Bodensee nach einer halben Stunde, als sie sich über wenige Stationen zum Führungstreffer kombinierten, Flamur Berisha traf zum 1:0.

Eine halbe Stunde lang wirkten die Radolfzeller überzeugter in ihrem Tun, dies mündete folgerichtig in der Führung – die jedoch nur eine Minute Bestand hatte. Briegel glich aus und „zeigte, dass etwas geht“, so Minardi. Noch vor der Pause traf Glaser per Bogenlampe aus 30 Metern zum 2:1. Aus der Kabine kam Radolfzell „mit Karacho und Tempo“, so Minardi, doch der FVLB verteidigte kompakt und ließ seine „sehr starke Phase“ folgen. Mit Kombinationsspiel, Laufstärke und giftiger Zweikampfführung erarbeiteten sich die Gastgeber binnen 13 Minuten sechs Großchancen, zwei davon nutzten Briegel (59.) und Semenschuk (66.), sie erhöhten auf 4:1. Vor dem dritten Gegentor reklamierten die Radolfzeller vergebens ein mögliches Foulspiel von Glaser, der im Pressing den Ball erobert und daraufhin Briegel lanciert hatte.

Ihren Vorwärtsdrang behielten die Gäste trotz des deutlichen Rückstands bei, Resignation machte sich nicht breit, vielmehr noch einmal die Hoffnung auf eine Aufholjagd: In der 81. Minute hebelte der FCR die Lörracher Abwehr aus, Alexander Stricker verkürzte auf 2:4. Die letzte Chance auf ein Comeback vereitelte schließlich FVLB-Torhüter Dominik Lüchinger, der in den Schlussminuten einen Kopfball von Stricker über die Latte lenkte. (mk)

FC 03 Radolfzell: Bisinger (Tor); Berger, Stricker, Wehrle, Hain (74. Zidan), Aichem, Berisha (78. Erdmann), Strauß, Krüger, Schmidt, Hlavacek. – Tore: 0:1 (30.) Berisha, 1:1 (31.) Briegel, 2:1 (40.) Glaser, 3:1 (59.) Briegel, 4:1 (66.) Semenschuk, 4:2 (81.) Stricker. – SR: Wilke (Freiburg). – Z: 180.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein