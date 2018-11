von SK

Fußball, Verbandsliga

SC Pfullendorf

FV Lörrach-Brombach

1:0 (1:0)

Es geht doch! Mit einer kämpferischen Topleistung und dem nötigen Quäntchen Glück hat der SC Pfullendorf wieder einen Heimsieg eingefahren. Der Erfolg gegen den Tabellensechsten fiel unter die Kategorie Arbeitssieg. In den letzten 30 Minuten mussten die Linzgauer bange Momente überstehen, ehe der starke Regionalligaschiedsrichter Tobias Doering abpfiff.

Die erste Chance der Partie hatte der SCP nach vier Minuten, Gäste-Keeper Dominik Lüchinger lenkte Kellers Volleyabnahme mit Mühe zur Seite. Nach einem Foul von Fischer an Patrice Glaser bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen: Torhüter Sebastian Willibald ahnte die Ecke und parierte den Schuss von Daniel Briegel (9.). In der 22. Minute hatte der umtriebige Mustafa Akgün die dicke Chance zum 1:0, sein Kopfball ging knapp übers Ziel. Frank Stark (23.) und Alessandro Sautter (29.) versuchten ihr Glück mit Distanzschüssen – drüber. Mit einem fiesen Aufsetzer prüfte Akgün FVLB-Schlussmann Lüchinger, der die Kugel gerade noch so zur Ecke lenkte (34.). Anschließend war der SC mehrmals bei Standards gefährlich: Zunächst bewahrte Lüchinger mit einer starken Rettungstat die Gäste vor dem Rückstand nach Steinhauser-Kopfball (36.). Fischers Direktabnahme aus dem Gewühl verfehlte hauchdünn das Tor (36.). Die Führung und zugleich das Tor des Tages gelangen nach einer Standardsituation: Frank Stark chippte den Ball zu Samuel Fischer, der per Kopf auf Heiko Behr querlegte, der musste das Leder nur noch einnicken (38.).

Direkt nach Wiederanpfiff bot sich für Jonas Keller die dicke Gelegenheit zum 2:0, als er frei aufs Tor zulief, im letzten Moment gestört werden konnte (46.). Die Linzgauer drängten weiterhin auf die Vorentscheidung: Akgüns Freistoß ging drüber (52.), Lüchinger parierte seinen Schuss ins lange Eck mit Mühe zur Ecke. Anschließend spielten fast nur noch die Gäste: Gianfranco Disanto rutschte auf dem tiefen Geläuf aus (68.). Kurz darauf avancierte Abwehrmann Constantin Kahl zum Helden des Tages. Nachdem der eingewechselte Andreas Lismann bereits Willibald umkurvt hatte, klärte er mit einer Last-Minute-Grätsche in höchster Not noch vor der Linie (70.). Das 1:1 hätte Buba Ceesay erzielen müssen: Mutterseelenallein im SCP-Strafraum schoss er weit am Ziel vor (79.). Für den Sportclub ergaben sich zahlreiche Kontermöglichkeiten, die alle unsauber ausgespielt und beinahe fahrlässig vergeben wurden. In der Nachspielzeit warfen die Gäste nochmals alles nach vorn. Gefährlich wurde es aber nicht mehr. Der Sportclub rettete mit Mann und Maus die Führung über die Zeit, am starken SCP-Schlussmann gab es an diesem Nachmittag kein Vorbeikommen.

Nach Abpfiff war die Freude im Pfullendorfer Lager riesengroß. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg gab es endlich wieder einen Dreier, mit dem sich die Rot-Weißen etwas Luft im Abstiegskampf verschafften. Kurios: Zum ersten Mal seit dem 29. November 2014 gewann der SCP wieder mal 1:0, damals in der Oberliga beim VfR Mannheim. Trainer Marco Konrad: „Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt. Einen schmeichelhaften Strafstoß hielt Willibald zum Glück. Wir waren feldüberlegen und hätten schon zur Halbzeit den Sack zumachen müssen. Nach der Pause hatten wir das Glück des Tüchtigen. Der Sieg ist sehr, sehr wichtig.“ (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Erdem, Steinhauser, Kahl, Marena, Fischer , Keller (72. Caltabiano), Sautter, Behr, Akgün (92. Abdulahad), Stark (75. Stützle). – Tor: 1:0 (38.) Behr. – SR: Doering (Brigachtal). – Z: 345.

FC 03 Radolfzell

SV Endingen

0:4 (0:0)

Wieder einmal hat der FC 03 Radolfzell ein Heimspiel verloren. Gegen Angstgegner Endingen setzte es eine klare Niederlage. Der Sieg der Gäste war verdient, fiel aber etwas zu hoch aus. In der Anfangsphase war der FCR die etwas besser Mannschaft, spielte aber seine Chancen nicht konsequent aus. Nach einem Doppelpass zwischen Berisha und Stricker stand Berisha allein vor dem Torwart, aber der gut haltende Oswald war den Tick schneller am Ball. Eine Minute später flankte Krüger – zu hoch für den in der Mitte lauernde Stricker. Dann erstmals die Gäste. Metzinger jagte den Ball volley klar übers Tor. In der zwölften Minute die nächste Möglichkeit für den FCR, aber der Linienrichter zeigt zu Unrecht abseits an. Danach spielte sich das Duell meist im Mittelfeld ab, beide Mannschaften neutralisierten sich, große Möglichkeiten blieben aus. Nach der Pause waren die Gäste hellwach und der FCR wohl noch in der Kabine. Schon in der 46. Minute brachte Göring mit dem ersten Angriff die Gäste in Führung. Endingen war nun besser, nach einem langen Ball (53.) konnte der gute Radolfzeller Torhüter Bisinger gerade noch klären. Dann (57.) die Ausgleichschance für den FCR, aber Stricker kam nach der Flanke von Krüger nicht richtig zum Kopfball und Strauß brachte den Ball auch nicht im Tor unter. Endingen verwaltete das Spiel und dann fiel (66.) schon die Entscheidung, Handspiel, Strafstoß für die Gäste: Metzinger nutzt die Möglichkeit und verwandelt sicher zum 2:0. Radolfzell versuchte, dem Spiel noch eine Wende zu geben, doch die guten Gäste standen sicher, ließen nur wenige Möglichkeiten zu. Und in der 82. Minute stand Malenica völlig frei und köpfte zum 0:3 ein. Das Spiel war endgültig entschieden. In der 87. Minute legte Kapitän Pies noch einen nach, mit einem Schuss in den Winkel.

FC 03 Radolfzell: Bisinger (Tor), Berger, Ranzenberger (56. Strauß), Berisha (78. da Silva), Krüger, Wehrle, Hain (52. Tsimba-Eggers), Aichem, Hlavacek, Schmidt, Stricker. – Tore: 0:1 (46.) Göring, 0:2 (66.) Metzinger, 0:3 (83.) Malenica, 0:4 (87.) Pies. – SR: Matosevic (Villingen-Schwenningen). – Z: 120.

FC Denzlingen

1. FC Rielasingen-Arlen

0:5 (0:3)

Ein Auswärtssieg, der eigentlich einen Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften widerspiegelt und für die ersten Punkte in Denzlingen in der Verbandsligahistorie des 1. FC Rielasingen-Arlen überhaupt sorgte. Schon früh ging das Spiel aus Rielasinger Sicht in die richtige Richtung. Nach zwei Minuten flankte Nedzad Plavci zur Mitte, dort stieg Danny Berger hoch und köpfte unbedrängt zur Führung ein. Nach sieben Minuten die erste und für lange Zeit die einzige Antwort der Gastgeber. Ein Distanzschuss von Philipp Dettmar lenkte Dennis Klose zur Ecke. Die Ecke landete letztlich bei Alexander Koberitz, dessen Schlenzer köpfte Benny Winterhalder von der Linie. (7. Minute). Danach dominierten die Hegauer das Spiel, spielten Tempofußball in beeindruckender Weise. Thomas Kunz und Sebastian Stark scheiterten knapp, doch nach 25 Minuten fiel das überfällige 2:0. Nedzad Plavci dribbelte an der Strafraumgrenze entlang, passte auf Sebastian Stark, der mit einem unhaltbaren Flachschuss in die lange Ecke erfolgreich war. Die Gäste hatten nun alles im Griff, spielten weiter stark und nach 43 Minuten fiel dann das 3:0. Zunächst scheiterte Silvio Battaglia am gut reagierenden Gabriel Topka, der schon nach 17 Minuten für den verletzten Paul Kinder eingewechselt werden musste. Den Abpraller verwertete Nedzad Plavci aus zwölf Metern mit einem überlegten Abschluss ins verwaiste Denzlinger Tor. Das Spiel blieb Einbahnstraßenfußball. Nach 53 Minuten wurde Nedzad Plavci mit einem Steilpass freigespielt und er verwandelte überlegt zum 4:0. Wenig später parierte der Denzlinger Torhüter einen Kopfball von Silvio Battaglia aus kurzer Distanz mit einer Glanzparade. Sebastian Stark prüfte den guten Ersatztorhüter nach 71 Minuten mit einem Abschluss, der wehrte zur Ecke ab, eine Minute später scheiterte Silvio Battaglia nach einer Hereingabe am Denzlinger Torpfosten. Die Gastgeber blieben harmlos: Zwei Distanzschüsse, die am Tor vorbeigingen und eine Verlängerung mit der Hacke durch Jan Torres, die aber Dennis Klose vor kein größeres Problem stellte, das war’s. Die Hegauer erhöhten wenig später auf 5:0, Geburtstagskind Nedzad Plavci war zur Stelle, nachdem Silvio Battaglia zuvor erneut an Gabriel Topka gescheitert war. Bis zum Abpfiff waren die Gäste gierig auf weitere Tore, doch es blieb beim auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor), Bertsch (68. Hoxha), Almeida, Rasmus, Plavci, Winterhalder (60. Kunze), Stark (86. Fiore Tapia), Mauersberger (60. Körner), Berger, Kunz, Battaglia. – Tore: 0:1 (2.) Berger, 0:2 (25.) Stark, 0:3 (42.) Plavci, 0:4 (54.) Plavci, 0:5 (75.) Plavci. – SR: Langeneckert (Appenweier). – Z: 120.

