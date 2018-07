Fußball, Markdorf Cup, Qualifikation

SC Markdorf

FC Anadolu Radolfzell

3:2 (2:1)

Im ersten Match der Qualifikationsgruppensieger standen sich der gastgebende SC Markdorf und der Bezirksligist FC Anadolu Radolfzell gegenüber. Die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Spiel und gingen mit ihrer zweiten Torchance in der 12. Minute – Mergin Hasanmetaj hatte Fabian Mauch hervorragend angespielt – in Führung. Erst danach kamen die Gäste besser ins Spiel und mit ihrer ersten Möglichkeit zum Ausgleich. In der 35. Minute ließen die Gäste eine hochprozentige Torchance aus, während es der Landesligist drei Minuten später nach einer Ecke besser machte, sodass mit einem 2:1 die Seiten gewechselt wurden.

Nach der Pause kam Markdorf wieder zu Chancen, und wie schon beim ersten Treffer erhöhte Mauch nach einem Konter und einem uneingennützigen Zuspiel von Hasanmetaj auf 3:1 (53.). Doch schon zwei Minuten später fiel der Anschlusstreffer durch Yilmaz, sodass es im ersten K.o.-Spiel des Turniers spannend wurde. Zunächst gab es Chancen für Markdorf, dann wäre drei Minuten vor Ende fast der Ausgleich gefallen, doch ein Kopfball aus kurzer Distanz strich knapp übers Tor. So blieb es beim 3:2 für den SC Markdorf, der in das Endturnier einzieht.

Tore: 1:0 (12.) Mauch, 1:1 (30.) Eckert, 2:1 (38.) Yilmaz, 3:1 (53.) Mauch, 3:2 (55.) Eckert. – SR: Gumz (Rielasingen-Arlen). – Z: 52.

SV Deggenhausertal

SV Weingarten

2:4 (2:2)

Der Bezirksliga-Absteiger SV Deggenhausertal hielt gegen den württembergischen Bezirksligisten sehr gut mit. Die frühe Weingartener Führung (11.) durch Kraut glich Rill schon in der 20. Minute aus. Unmittelbar vor der Pause wurde es dann turbulent: Zunächst erzielte Bentele die SVD-Führung, doch schon im Gegenzug war erneut Kraut zum 2:2 erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein spannendes Spiel, zunächst vorwiegend im Mittelfeld, dann aber mit Torchancen für beide Teams. Die Schlussphase verlief kurios. Erst bekam Margreiter von der SVD-Defensive den Ball serviert und erzielte das 2:3 (86.), dann sorgte Deggenhausertal mit einem Eigentor für den 2:4-Endstand.

Damit trifft der SV Weingarten am Samstag, 14 Uhr, im ersten Spiel der Endrunde auf den FV Ravensburg. Danach stehen sich ab 16 Uhr in der zweiten Gruppe der SC Pfullendorf und der SC Markdorf gegenüber.

Tore: 0:1 (11.) Kraut, 1:1 (20.) S. Rill, 2:1 (44.) Bentele, 2:2 (45.) Kraut, 2:3 (86.) Margreiter, 2:4 (90.) Eigentor. – SR: Gumz (Rielasingen-Arlen). – Z: 120.

