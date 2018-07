Fußball: Bei guten äußeren Bedingungen startete der 30. Markdorf Cup am Sonntag mit vier Spielen und 17 Toren. Als Kandidaten für das am kommenden Wochenende startende Hauptturnier kristallisierten sich am ersten Qualifikationstag der gastgebende SC Markdorf und der Bezirksligist FC Anadolu Radolfzell heraus. Sie treffen dann im Halbfinale am Donnerstag aufeinander und spielen dabei aus, wer im Endturnier auf den TSV Berg und den SC Pfullendorf trifft.

Zum Auftakt gab es ein Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn FC RW Salem und SC Markdorf – vor wenigen Wochen setzte sich beim Landesliga-Saisonfinale noch der FC RW Salem mit 4:1 durch, musste dann aber doch absteigen. Auch diesmal wirkten die Salemer zunächst frischer und erspielten sich die besseren Chancen, doch nahezu aus heiterem Himmel kamen die Gastgeber mit einem gefühlvollen Heber zum 1:0 – ein Rückschlag, den die Salemer nicht wegsteckten. Fünf Minuten später führte ein Konter zum 2:0, und weitere acht Minuten später hieß es nach einem sehenswerten Spielzug 3:0.

Zum zweiten Spiel musste erneut der FC RW Salem gegen den württembergischen Bezirksligisten TSV Meckenbeuren ran. Auch hier zeigten sich die Salemer zunächst ebenbürtig, doch nach einem schönen Solo mit gefühlvollem Abspiel ging der TSV in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Ein weiterer schöner Alleingang in der Schlussphase besiegelte dann das 2:0 für Meckenbeuren, sodass das Aufeinandertreffen des TSV mit dem Gastgeber so etwas wie ein Endspiel um den Gruppensieg war.

Zwar hätte dem SC Markdorf ein Unentschieden gereicht, doch die Elf von Trainer Bahadir Livgökmen agierte keineswegs defensiv. Kurios fiel dann allerdings der Markdorfer Führungstreffer in der 18. Minute: Zunächst schien es, als wolle Neuzugang Ralph Kristen eine Flanke hoch in den Strafraum spielen, doch der Ball wurde immer länger und senkte sich ins lange Eck. Zehn Minuten vor Spielende erhöhte Markdorf nach einer Ecke auf 2:0, und die Gastgeber waren dem dritten Treffer näher als der TSV dem Anschluss. In der Schlussminute fiel das 3:0 durch einen Strafstoß, die Gastgeber waren Gruppensieger. „Wir haben unser Ziel erreicht, doch wir waren schon weiter, als ich erwartet hatte!“, konnte SC-Coach Livgökmen ein positives Zwischenfazit ziehen, zumal seine Elf keinen Gegentreffer zuließ.

In der zweiten Gruppe wollte sich trotz intensiver Bemühungen der Veranstalter kein drittes Team einfinden, sodass ein Spiel über 90 Minuten zwischen dem württembergischen Kreisligisten TSG Ailingen und dem FC Anadolu Radolfzell über den nächsten Halbfinal-Qualifikanten entschied.

Die Ailinger erwischten einen Traumstart und gingen schon in der 3. Minute in Führung. Doch die technisch überlegenen Radolfzeller, die es ab und an mit den technischen Kabinettstückchen übertrieben, drängten vehement auf den Ausgleich, der dann in der 12. Minute auch gelang. Noch vor der Pause fiel ein erneuter TSG-Treffer zum 2:1.

Nach dem Wechsel drehte Anadolu innerhalb von zwei Minuten den Rückstand in eine 3:2-Führung. Spielentscheidend dann die 63. Minute. Ailingen ließ eine hochkarätige Ausgleichschance aus, im Gegenzug konnte ein TSG-Abwehrspieler nur noch per Handspiel auf der Linie klären. Die Folgen: Rote Karte, Strafstoß, 4:2-Führung. Danach hatten es die Radolfzell leicht, auf 7:2 zu erhöhen.

So geht’s weiter Montag Deggenhausertal – Brochenzell (18.00) VfL Brochenzell – SpVgg F.A.L. (19.00) F.A.L. – SV Deggenhausertal (20.00) Dienstag SG Argental – FC Überlingen (18.00) FC Überlingen – SV Weingarten (19.00) SV Weingarten – SG Argental (20.00)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein