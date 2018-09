von SK

Fußball, Bezirksliga

SC Konstanz-Wollmatingen

Hattinger SV

1:0 (0:0)

Spannend bis zum Abpfiff blieb die Begegnung zwischen dem SC Konstanz-Wollmatingen und dem Hattinger SV. Schon nach knapp drei Minuten musste Brian Fürderer im Tor der Gäste zum ersten Mal gegen Yaghoobi klären. Die Gäste verlegten sich auf das Konterspiel und sorgten lediglich durch Distanzschüsse von Bernard Suker für Gefahr. Nach etwa 15 Minuten hatte Yaghoobi seine zweite Tormöglichkeit, als er nach einer Flanke von Grimm ungehindert zum Kopfball kam. Der Ball verfehlte sein Ziel nur knapp. In der 21. Minute setzte Yaghoobi nach einem Freistoß von Junker den Ball an die Latte, den Nachschuss blockte ein Defensivspieler. Auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit dominierte die Heimelf das Spiel. Ab Minute 57 musste der SC jedoch mit einem Mann weniger auskommen. Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit gingen die Konstanzer in der 66. Minute in Führung. Als nach einem Eckball von Junker der Schuss von Ben Chaieb zu kurz abgewehrt wurde, war Yaghoobi zur Stelle und traf zum 1:0. Ab der 75. Minute standen dann die Konstanzer nur noch mit neun Mann auf dem Feld, und Hattingen schöpfte wieder Hoffnung. Vier Minuten später waren auch die Gäste nur noch zu zehnt. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Ergün Abinik Minuten vor Spielende nach einem Eckball. Nach einer Freistoßvariante parierte HSV-Torhüter Fürderer gegen Grimm.

Tor: 1:0 (66.) Yaghoobi. – SR: de Vito (Stetten a.k.M.). – Z: 70. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (57.) für Jehle und (75.) Ben Chaieb (beide Konstanz) sowie (79.) für Beadini (Hattingen).

SC Gottmadingen-Bietingen

TSV Aach -Linz

3:2 (1:1)

Es war ein sehr gutes Bezirksliga-spiel mit einem verdienten Sieg des über weite Strecken stark aufspielenden SC Gottmadingen-Bietingen. Die erste Möglichkeit hatte Hock mit einem Distanzschuss (3.). Ein Treffer wurde abgepfiffen. In der 15. Minute waren sich Spieler und Torhüter nicht einig, Robin Slawig war der Nutznießer zum 0:1. Die Gäste aus Aach-Linz setzten auf Konter, meist ausgehend von Alexander Schnetzler. Der SC machte Druck, aber der finale Pass kam nicht. Jan Faude war dann Vorbereiter für Bruder Sven, der vom Strafraum den Ausgleich erzielte. Ein Solo von Schmittschneider wurde gerade noch geblockt, Jan Faude verpasste eine gute Hereingabe. Die Gäste überzeugten spielerisch, kamen aber nicht zu Abschlussmöglichkeiten. Sven Faude verzog aus 18 Metern knapp (48.), Schmittschneider vergab nach gutem Spielzug (53.). Drei Minuten später schien das Gästetor wie vernagelt, doch Yannik Kurz fand die Lücke. Die Freude über das 2:1 hielt nur vier Minuten. Nach einem „Luftloch“ gab es freie Bahn, erneut profitierte Slawig. Die Gäste wollten nun mehr. Ein feiner Spielzug wurde mit Mühe zur Ecke geklärt. Die Partie war offen, die SC-Abwehr mehr gefordert. Nach einem klasse Spielzug setzte Marko Roth die Kugel zum umjubelten 3:2 ins Netz. Dem eingewechselten Routinier Thomas Restle wäre fast der Ausgleich gelungen, einen 25-Meter-Freistoß von Schnitzler parierte Gestefeld. (re)

Tore: 0:1 (15.) Slawig, 1:1 (35.) S. Faude, 2:1 (56.) Kurz , 2:2 (60.) Slawig, 3:2 (80.) Roth. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 140.

SG Reichenau/Waldsiedl.

Türk SV Singen

2:1 (1:0)

Die SG Reichenau begann das Spiel gegen den Aufsteiger Türk SV Singen sehr schwungvoll. Nach einem Schuss aus 20 Metern von Manuel Blum rutschte der Ball durch die Hände des Gästetorhüters zur Führung für die Heimelf. Auch in der Folge gaben die Reichenauer den Ton an, ohne zu zwingenden Chancen zu kommen. Nach circa 20 Minuten dann ein Schockmoment für beide Mannschaften. Der Gästetorhüter Jarju und SGR-Spieler Balbinot prallten im Strafraum unglücklich aufeinander und mussten ins Krankenhaus. Im Anschluss an diese Unterbrechung fanden die Singener besser ins Spiel und hatten durch Kugabi ihre erste Chance. Nach dem Seitenwechsel setzte sich dieser Trend fort. Ein guter Spielzug der Gäste über die rechte Seite fand im Strafraum Turan, der mit einem strammen Schuss den Ausgleich erzielte. Die Reaktion der SGR ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Einwurf wurde der Ball schnell in den Fünfmeterraum gespielt. Dort war es Patrick Koch, der mit etwas Glück den Ball zur erneuten Führung über die Linie drückte. In der Folge gab es gute Chancen auf beiden Seiten. Der Singener Torhüter konnte einen Freistoß gerade noch über die Latte lenken und Wolkow im Tor der Heimelf sicherte den Heimsieg durch starke Paraden. (db)

Tore: 1:0 (5.) M. Blum, 1:1 (49.) Turan, 2:1 (53.) Koch. – SR: Schaffart (Stockach). – Z: 130.

Hegauer FV

FC Bodman-Ludwigshafen

0:0

Die erste gute Chance hatte der HFV, nach einer Hereingabe von Jeckl klärte Frölich vor dem einschussbereiten Müller zur Ecke (5. Minute). Der Gast stand defensiv kompakt, beim Gastgeber haperte es zunächst am genauen Passspiel. Die HFV-Elf hatte klar mehr Ballbesitz, schaffte es aber nicht, gefährlich vor das FC-Tor zu kommen. Reutebuch gab in der 30. Minute den ersten Schuss auf das Hegauer Tor ab. Im direkten Gegenzug hatte Jeckl eine Riesenchance für den Hegauer FV (31.). Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: der HFV mit viel Ballbesitz und der Aufsteiger diszipliniert und gut organisiert im Defensivspiel. FC-Torhüter Lindenmayer parierte stark einen Schuss von Petschko (59.). Das Spiel fand jetzt fast nur noch in der Gästehälfte statt. Ein Schuss von Galantai wurde von der FC-Abwehr grade noch zur Ecke abgewehrt (69.). Der Druck des HFV nahm weiter zu. Bei der einzigen FC-Chance setzte Becker einen Kopfball nach einer Ecke auf das Hegauer Tor (84.). Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden. Dem HFV gelang es gegen einen tief stehenden Gegner nicht, eine seiner wenigen guten Möglichkeiten zu nutzen. (mr)

SR: Amann (Stühlingen). – Z: 120.

FC Uhldingen

BSV Nordstern Radolfzell

0:10 (0:4)

Das Uhldinger Debakel begann bereits in der vierten Minute als die Gäste einen Uhldinger Freistoß abfingen und das 0:1 erzielen konnten. Die Heimelf ihrerseits hatte in der siebten Minute durch M. Matur die Ausgleichschance, doch sein Kopfball strich knapp am BSV-Gehäuse vorbei. Die Radolfzeller wurden von Minute zu Minute stärker und spielbestimmender, und sie konnten in der 14. Minute einen Uhldinger Abwehrfehler zum 2:0 ausnutzen. In der 39. Minute war es dann nochmals Matur auf Uhldinger Seite, der eine Chance hatte. Dann aber schlugen die Nordsterne vor der Pause noch zweimal zu und erhöhten zum Pausenstand von 0:4. Kurz nach der Pause konnten die Gäste aus abseitsverdächtiger Position das 5:0 erzielen, und spätestens ab diesem Zeitpunkt war die Partie endgültig gelaufen. Bei der Heimelf lief nun fast nichts mehr zusammen und die Radolfzeller spielten nun ihre Überlegenheit gnadenlos aus, schossen, vornehmlich in der Schlussphase, fast im Minutentakt die Tore zum 10:10- Kantersieg. Gegen eine Uhldinger Mannschaft, die an diesem Tag nur stellenweise Bezirksliganiveau aufwies, während die Radolfzeller nicht umsonst zu den Geheimfavoriten gezählt werden. (urü)

Tore: 0:1 (4.) Ghisa, 0:2 (14.) Hoffbauer, 0:3 (41.) Bader, 0:4 (45.) Bader, 0:5 (47.) Hoffbauer, 0:6 (53./FE) Daniel Fiore Tapia, 0:7 (63.) Dieterle, 0:8 (77.) Hoffbauer, 0:9 (80.) Daniel Fiore Tapia, 0:10 (81.) Bader -SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen) – Z: 100.

CFE Indep. Singen

SV Mühlhausen

3:3 (1:0)

In einem spannenden Derby zwischen dem Aufsteiger CFE Independiente Singen und dem SV Mühlhausen schenkten sich beide Mannschaften nichts. In der 44. Minute schickte der Unparteiische Marcel Lang mit Gelb-Rot vom Platz. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel das erste Tor. Fabio Trombino brachte die Heimmannschaft kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste am Zug und nach einem Foul im Strafraum verwandelte Fabian Heidinger den fälligen Strafstoß zum 1:1. In der 70. Minute traft Marcel Simsek nur den Pfosten, und die Gäste nutzten nur sechs Minuten später ihre Chance und gingen durch Maximilian Klausmann in Führung. Trotz Unterzahl der Gastgeber spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe, und Marcel Simsek erzielte in der 85. Minute das 2:2. Nur vier Minuten später erzielte Ardian Neziri die erneute Gästeführung. Die Heimmannschaft gab sich jedoch nicht auf und Andre Vilanove Ferreira erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer, sodass es am Ende zu einer gerechten Punkteteilung kam.

Tore: 1:0 (45.+2) Trombino, 1:1 (55./FE) Heidinger, 1:2 (76.) Klausmann, 2:2 (85.) Simsek, 2:3 (89.) Neziri, 3:3 (90.+2) Ferreira. – SR: Haas (Bahlingen). – Z: 250. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (44.) Lang (Singen).

Stenogramm

FC Anadolu Radolfzell

SV Bermatingen

2:2 (1:2)

Tore: 1:0 (2.) Püsküllü, 1:1 (3.) Daniele, 1:2 (45.) Fink, 2:2 (63.) Neziri. – SR: Helten.

