von SK

SC Konstanz-Wollmatingen – SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 14.30 Uhr). – „Die beste Mannschaft der Hinrunde kommt zu uns“, sagt der Konstanzer Trainer Antonio Iannone. „Sie ist jung und hat in allen Bereichen enorme Qualität.“ Sorgen bereitet Iannone die angespannte Personallage. „Ausgerechnet jetzt fallen bei uns sehr viele Spieler aus dem Abwehrbereich aus“, klagt er. „Wir werden versuchen, tief zu stehen und dem Gegner wenig Räume zu bieten.“ Rudi Endres, der Pressesprecher des SC Gottmadingen-Bietingen, hofft, auch in Konstanz die Weiße Weste behalten zu können. „Wir wollen die Vorrunde ohne Niederlage beenden“, sagt Endres. „Dafür lohnt es sich zu kämpfen.“ Er rät dennoch dazu, den Gegner nicht zu unterschätzen: „Der verfügt über eine erfahrene, spielstarke Mannschaft.“ Die Begegnung wird nicht, wie zuerst angekündigt, auf dem Konstanzer Waldheim, sondern auf dem Fürstenberg-Sportplatz am Schleyerweg stattfinden.

SG Reichenau/Waldsiedlung – BSV Nordstern Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr). – „Zurzeit läuft es nicht rund bei uns“, gesteht BSV-Coach Toni Fiore ein. „Wir konnten zum wiederholten Male nicht überzeugen und haben verdient verloren.“ Nun sollen alle Kräfte mobilisiert werden. „Wir müssen auf unsere Tugenden wie Laufen, Kämpfen und unsere Mentalität zurückgreifen, ansonsten wird es verdammt schwer“, sagt Fiore. „Vor der Mannschaft von der Reichenau habe ich den höchsten Respekt. Was dort seit Jahren geliefert wird, ist sensationell, davor ziehe ich den Hut.“ Rolf Blum, der Sportliche Leiter der Hausherren, hofft ebenfalls auf eine Steigerung. „Nach der, gelinde gesagt, sehr dürftigen Mannschaftsleistung vergangenes Wochenende wollen wir uns wieder besser präsentieren“, so Blum. „Wir wollen nicht auf den Gegner schauen, der sicher seine Qualitäten besitzt, sondern auf uns.“

TSV Singen – FC Rot-Weiß Salem (Samstag, 14.30 Uhr). – „Wir erwarten ein sehr schweres Spiel gegen den zuletzt stark aufspielenden Türkischen SV Singen, der auch sicherlich sehr motiviert sein wird“, sagt der Salemer Trainer Lars Müller. „Beim 1:4 im Pokal hatten wir keine Chance. Wir hoffen, dass wir dieses Mal besser dagegenhalten können.“ Der Singener Teammanager Sigi Özcan will an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. „Wir haben eine gute Serie hingelegt“, freut er sich. „Wir wollen jetzt die Stärke, die wir auswärts zeigen, auch mal zuhause auf den Platz bringen.“

Hegauer FV – SV Mühlhausen (Samstag, 15 Uhr). – „Wir erwarten mit dem SV Mühlhausen den Tabellendritten zum Derby“, stimmt Ronny Warnick, Trainer des Tabellenzweiten Hegauer FV, auf die Begegnung ein. „Sicherlich bringt die aktuelle Tabellenkonstellation noch ein wenig mehr Brisanz in das Spiel.“ Warnick weiß um die Stärken des Gegners. „Mein Trainerkollege Eddy Wiedenmaier, den ich auch privat sehr gut kenne, wird seine Truppe gut auf uns einstellen und versuchen, die aktuelle Euphorie mit in das Spiel zu transportieren“, glaubt Warnick. „Es wird sicherlich ein schnelles und sehr gutes Bezirksligaspiel, da beide Mannschaften immer versuchen, nach vorne Fußball zu spielen.“ Auch sein Gegenüber Eddy Wiedenmaier fiebert dem Spiel entgegen. „Das Derby schlechthin und dann noch Zweiter gegen Dritter – was will man mehr“, schwärmt er. „Für uns ist das ein Highlight. Vielleicht schaffen wir es, den großen Nachbarn ein wenig zu ärgern – wir fahren definitiv nicht hin, um die Punkte zu verschenken, darauf kann sich jeder verlassen.“ Wiedenmaier rechnet mit echter Derbystimmung: „Ich freue mich auf ein sportliches Kräftemessen mit meinem langjährigen Kollegen Ronny Warnick und ein intensives, rassiges, aber faires Derby.“

FC Öhningen-Gaienhofen – FC Bodman-Ludwigshafen (Sonntag, 14.30 Uhr). –„Nach dem Sieg von Bodman-Ludwigshafen gegen Reichenau sind wir gewarnt“, sagt Alessandro Paolantonio, der Trainer der Hausherren. „Wir müssen weiter an unserer Chancenverwertung arbeiten“, fordert er. Der FC Bodman-Ludwigshafen schöpft nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Wochenende wieder neue Hoffnung. Durch einen 2:1-Sieg konnte die Mannschaft die Rote Laterne an den FC Uhldingen abgeben.

FC Uhldingen – SV Bermatingen (Sonntag, 14.30 Uhr). – „Nach der starken Leistung gegen Öhningen wollen wir im letzten Hinrundenspiel drei Punkte holen“, sagt der Bermatinger Trainer Michael Fink. „Ich erwarte ein enges, spannendes und temporeiches Derby, das durch Kleinigkeiten entschieden wird. Es gilt, nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, um die 20-Punkte-Marke vollzumachen.“ Sein Kollege Marco Gamper weiß, wo derzeit der Schuh drückt: „Eine große Schwäche von uns ist die fehlende Geduld. Wenn lange nichts Positives für uns passiert, werfen wir alles nach vorne und vernachlässigen die Defensive“, analysiert Gamper. „Ich sehe Bermatingen trotz seiner soliden Leistungen als schlagbaren Gegner“, meint der Trainer des Liga-Schlusslichts. „Wir haben unsere Qualität in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal gezeigt.“

FC Anadolu Radolfzell – TSV Aach-Linz (Sonntag, 14.30 Uhr) – „Das schwere Auswärtsspiel beim direkten Tabellennachbarn FC Anadolu steht an. Der Sieger kann sich etwas von den unteren Plätzen absetzen“, sagt TSV-Coach Patrick Hagg. „Da das Spiel auf dem Kunstrasen stattfindet, erwarte ich einen spielstarken und passsicheren Gegner. Wir müssen dem alles Verfügbare entgegenstellen. Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden.“

CFE Indep. Singen – Hattinger SV (Sonntag, 14.30 Uhr) – Im Aufeinandertreffen zweier punktgleicher Teams geht es um ein erstes Kräftemessen in Sachen Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste stehen derzeit aufgrund des um einen Treffer besseren Torverhältnisses vor den Singenern. Für hinreichend Motivation sollte bei der Mannschaft von Neno Rogosic also gesorgt sein. (jaw)