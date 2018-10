Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

SC Pfullendorf

3:2 (2:0)

In einem temporeichen Spiel schlug der 1. FC Rielasingen-Arlen den SC Pfullendorf hochverdient mit 3:2. Allerdings wurde es aufgrund der schwachen Chancenauswertung auf der einen und der guten Moral auf der anderen Seite durch den späten Pfullendorfer Anschlusstreffer noch kurzzeitig spannend. Der 1. FC Rielasingen-Arlen rückt damit auf Rang zwei in der Verbandsligatabelle vor.

Vom Anpfiff weg spielten beide Teams mit hohem Tempo, allerdings setzte sich schon bald das deutlich bessere Kombinationsspiel der Gastgeber durch. Nicht überraschend daher das frühe 1:0, als Pfullendorf den Ball nach einer Ecke nicht aus der Gefahrenzone brachte. Benny Winterhalders gut getimte Flanke verwandelte Christoph Matt per Kopf aus kurzer Distanz zum 1:0. Nur sieben Minuten später, erneut nach einer Ecke, kam Winterhalder zum Kopfball, doch Faruk Erdem klärte auf der Linie.

Es dauerte bis zur 31. Spielminute, ehe auch die Gäste eine Chance verbuchen konnten, doch FCR-Torhüter Dennis Klose hatte mit Heiko Behrs Schuss keine Mühe.

In der 37. Minute dann erneut eine der stets gefährlichen Rielasinger Ecken, doch der ehemalige SCP-Stürmer in Reihen der Gastgeber, Silvio Battaglia, verpasst per Kopfball nur knapp. Besser machte es dann kurz vor der Pause der beste Akteur auf dem Platz, Benny Winterhalder. Nachdem SCP-Keeper Sebastian Willibald einen platzierten Schuss von Thomas Kunz zur Ecke ablenken konnte, zirkelte Kunz das Leder in den Strafraum und Winterhalder verwandelte wuchtig per Kopfball.

Nach der Pause versuchten es die lange Zeit zu verhalten auftretenden Pfullendorfer zwei Mal aus der Distanz, doch beide Male wurde das Ziel weit verfehlt. Die Gastgeber waren nun jedoch nicht mehr so konzentriert und zielstrebig wie vor dem Seitenwechsel – entweder waren sie sich ihrer Sache zu sicher, oder sie mussten dem hohen Tempo bei sommerlichen Temperaturen Tribut zollen. So ließ das Niveau ein wenig nach, und die Gäste kamen etwas besser ins Spiel. Dennoch fiel der Anschlusstreffer ein wenig überraschend – Luca Gruler wurde an der Strafraumgrenze nicht ausreichend gestört und sein gefühlvoller Schuss landete genau im Winkel. Allerdings konnte schon vier Minuten später Nedzad Plavci einen sehenswerten Angriff zum 3:1 abschließen. Weitere Rielasinger Chancen wurden in der Schlussphase vergeben oder durch den starken Willibald im SCP-Tor vereitelt. So wurde es nach Behrs Tor in der Nachspielzeit noch kurzzeitig spannend, doch am Ende blieb es beim verdienten 3:2-Sieg des 1. FC Rielasingen-Arlen.

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose, Almeida, Rasmus (85. Berger), Plavci, Wimterhalder, S.Strak, Matt, Kunz (68. Bertsch), Körner, Mauersberger (76. Kunze), Battaglia (83. Hoxha). – SC Pfullendorf: Willibald, Steinhauser, Gruler, Sautter, Behr, Erdem (80. Huber), Marena, Fischer (59. Keller), Caltabiano, F. Strak (45. Stützle), Akgün (69. Su). – Tore: 1:0 (13.) Matt, 2:0 (43.) Einterhader, 2:1 (75.) Gruler, 3:1 (79.) Plavci, 3:2 (92.) Behr. – SR: Leisinger (Olten). – Z: 880.

