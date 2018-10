von Jürgen Rössler

Fußball-Verbandsliga: FC Radolfzell – 1.FC Rielasingen-Arlen 0:2 (0:1).

Gegen einen an diesem Tag zu harmlosen und zur respektvoll agierenden FC Radolfzell kam der 1.FC Rielasingen-Arlen zu einem hochverdienten 2:0-Sieg, der den Chancen und Spielanteilen nach durchaus noch höher hätte ausfallen können. Allerdings hatten die Gastgeber nach 61 Minuten, begünstig vom schlampigen Umgang der Gäste mit ihren Torchancen, die Chance zum Ausgleich, doch Benny Winterhalder klärte bei einem Schuss von Tobias Krüger auf der Linie und nur zwei Minuten später war mit dem 2:0 durch Christoph Matt die Vorentscheidung gefallen.

Derby Time im Radolfzeller Mettnaustadion. | Bild: Peter Pisa

Das Gästeteam legte vom Anpfiff weg ein hohes Tempo vor und schon nach zwei Minuten hatte Sebastian Stark den Führungstreffer auf dem Fuß, doch er spielte quer statt selbst abzuschließen, so dass es bei einer Chance blieb. Doch schon drei Minuten später zappelte der Ball im Radolfzeller Tor, denn Stark konnte eine Plavci-Ecke einköpfen.

Es dauerte bis zur 13. Minute, ehe es erstmals im Rielasinger gefährlich wurde, doch Dennis Klose im Rielasinger Tor musste nicht eingreifen. Danach aber hatten die Gäste bis zur Pause drei hochkarätige Chancen, die Führung auszubauen, doch Silvio Battaglias Schuss wurde abgeblockt (23. Spielminute), Stark, von Christoph Matt mustergültig bedient, schoss aus kurzer Distanz drüber (40.) und Nedzad Plavci traf nur den Pfosten (42.).

Tobias Krüger links (FCR) gegen Tobias Bertsch 1.FCRA. | Bild: Peter Pisa

Auch nach dem Seitenwechsel blieb zunächst Rielasingen am Drücker, doch der Schuss von Thomas Kunz ging über das Tor. Dann aber in der 61. Minute ein Solo von Tobias Krüger, der Gästekeeper Klose schon ausgespielt hatte und aus spitzem Winkel den Ball Richtung Gästetor schob, doch Winterhalder war zur Stelle und konnte den Ausgleich verhindern.

Zwei Minuten später aber brannte es wieder lichterloh im Radolfzeller Strafraum. Plavci war wieder einmal kaum zu bremsen, sein platzierter Schuss konnte FCR-Keeper Pascal Bisinger noch abwehren, aber nur in die Mitte, wo Matt aus kurzer Distanz zum 0:2 abstauben konnte. Nur weitere drei Minuten später bot sich auch Alexander Stricker die Chance zum Abstauber, als Gäste-Torhüter Klose den Ball nicht unter Kontrolle brachte, doch er schoss aus kurzer Distanz über das Tor.

Daniel Wehrle (FCR) links gegen Sebastian Stark 1.FCRA. | Bild: Peter Pisa

Der FC Radolfzell war nun zu harmlos in der Offensive, um das Spiel noch drehen zu können. Mehrfach lag eher ein weiterer Gästetreffer in der Lift als ein Radolfzeller Ehrentreffer. Doch es blieb bis zum Abpfiff bei der ungefährdeten 2:0-Führung für die Gäste. Damit unterstrich der 1.FC Rielasingen-Arlen seine aktuelle Führungsrolle im Bezirks und konnte, begünstigt durch die Freiburger Niederlage in Offenburg, als Tabellenzweiter den Rückstand auf den Spitzenreiter FFC auf vier Punkte reduzieren.

„Wir sind glücklich, dass wir beide Derbys innerhalb einer Woche gewinnen konnten. Ich denke, das war heute eine reife Leistung meiner Mannschaft!“, zeigte sich daher Rielasingens Trainer Michael Schilling zufrieden, während sein Gegenüber Steffen Kautzmann mit der Leistung seiner Elf nicht ganz glücklich war: „Wir waren einfach zu zögerlich. Daher geht der Sieg – auch in der Höhe – völlig in Ordnung.“

Kopfballduell zwischen Niklas Eichel links, Sebastian Stark Mitte FCRA und Alexander Stricker FCR. | Bild: Peter Pisa

Tore: 0:1 (5.) Stark, 0:2 (63.) Matt. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z.: 780.

FC Radolfzell: Bisinger, P.Berger, Stricker, Tsimba-Eggers, Wehrle, Aichem, Berisha (63. Scherer), Strauß (75. Hain), Krüger, Schmidt, Hlavacek.

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose, Bertsch, Almeida, Plavci (89. D.Berger), Winterhalder, Stark (62. Kunze), Mauersberger, Matt, Kunz (72. Rasmus), Körner, Battaglia (84. Hoxha).

