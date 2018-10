von Autorenzeile

Fußball-Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – Kehler FV (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz, Talwiese). – Die Siege in den beiden Derbys haben die Siegesserie der Hegauer auf sechs Erfolge hintereinander anwachsen und den Abstand auf Platz 1 auf vier Punkte verringern lassen. Nun möchte der FC gegen den Kehler FV natürlich in der Spur bleiben.

Doch da kommt eine Mannschaft auf die Talwiese, die überraschenderweise nur in der zweiten Tabellenhälfte anzutreffen ist. Das hatte sich Kehl sicher anders vorgestellt. Die Ortenauer waren vor der Saison durchaus zu den Geheimfavoriten gezählt worden, zumal sie die Rückrunde der vergangenen Saison auf Platz fünf abgeschlossen hatten. Dazu wurde mit Karim Matmour ein ehemaliger Bundesligaprofi als Trainer verpflichtet (unter anderem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach). Doch es lief nicht rund an den ersten elf Spieltagen. Die Kehler kamen schlecht in die Saison und als es dann etwas besser lief, brachte ein 2:6-Heimdebakel gegen den Freiburger FC Unruhe, als Karim Matmour die Einstellung der Spieler öffentlich kritisierte. Daraufhin ist Kevin Matmour nur noch im Marketing und als Vereinsberater tätig. Sein Vorgänger wurde sein Nachfolger: Heinz Braun, als Co-Trainer in die Saison gestartet, übernahm. Seine Mannschaft holte seither zwei Punkte in zwei Spielen, zeigte zuletzt Moral und machte aus einem 0:2 gegen den FC Auggen noch ein 2:2 in den Schlussminuten.

Es wartet also alles andere als ein Selbstläufer auf den Gastgeber, zumal die Mannschaft von Michael Schilling nicht frei von Sorgen ist. Sebastian Stark und Christoph Matt hatten zu Wochenbeginn mit muskulären Problemen zu kämpfen und sind erst mal mit einem Fragezeichen versehen. Rene Greute und Alessandro Fiore-Tapia haben mit dem Lauftraining begonnen, sind noch keine Option fürs Wochenende und mit Gian-Luca Wellhäuser und Lars Herrmann kann auf der Talwiese erst wieder im neuen Jahr gerechnet werden. (te)

