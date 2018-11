von Autorenzeile

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

Offenburger FV

5:1 (2:1)

Offenburg strahlte in der Anfangsviertelstunde etwas mehr Torgefahr aus. Nach einer Hereingabe von Fabian Herrmann spitzelte Marco Petereit den Ball vor dem aufnahmebereiten Dennis Klose über die Linie (14.). Die Gastgeber antworteten prompt, ein Abschluss von Thomas Kunz ging knapp am Tor vorbei (15.). Wenig später der Ausgleich: Die Gastgeber kombinierten schnell und brachten Nedzad Plavci in Abschlussposition, der den Ball zum 1:1 in die lange Ecke schob (18.). Das Spiel war weiter ausgeglichen, die ballsicheren Gäste warteten ebenfalls immer wieder mit guten Aktionen auf. Nach 24 Minuten scheiterte Marco Petereit mit einem Schuss aus zwölf Metern an Dennis Klose.

In der 30. Minute dann wieder ein starker Angriff der Hausherren: Christoph Matt passte auf Sebastian Stark, der mit seinem Abschluss Torhüter Jona Leptig schon überwunden hatte, ein Offenburger Abwehrspieler rettete aber in höchster Not zur Ecke. In der 39. Minute erkämpfte sich Sebastian Stark im Mittelfeld den Ball, passte auf Silvio Battaglia, der auf den Flügel zu Christian Mauersberger ablegte. Dieser schlenzte den Ball aus spitzem Winkel zum 2:1 ins lange Eck.

Unmittelbar nach der Halbzeitpause passte Christian Mauersberger auf Sebastian Stark, dessen Abschluss über das Tor ging. Auch die Gäste hatten eine gute Chance, Samuel Geilers Schuss von halblinks ging aber am langen Eck vorbei (49.). In der 59. Minute setzte sich Nedzad Plavci über die rechte Seite durch, seine Hereingabe landete bei Sebastian Stark, der am langen Pfosten freistehend das 3:1 erzielen konnte. Die Gastgeber hatten den Gästen nun den Zahn gezogen. Offenburg versuchte zwar, das Spiel noch einmal spannend zu machen, fand aber in der Offensive keine Lösungen. Die Gastgeber waren gefährlicher, ein Heber von Silvio Battaglia ging knapp am Tor vorbei (64.). Die Defensive der Gastgeber stand gut und mit dem 4:1 durch einen platzierten Flachschuss von Thomas Kunz in der 77. Minute war das Spiel endgültig entschieden. Die Gastgeber legten in der 79. Minute sogar nach. Der Ball zirkulierte durch die Offensivreihe von Rielasingen-Arlen, Nedzad Plavci am Ende der Kombinationskette vollendete zum 5:1. Der 1. FC Rielasingen-Arlen konnte damit den Rückstand auf den Freiburger FC auf vier Punkte verkürzen und festigte den zweiten Tabellenplatz zum Abschluss der Vorrunde.

Der Rielasinger Trainer Michael Schilling war zufrieden: „Meine Mannschaft ist mühselig ins Spiel gestartet, Offenburg hatte zu viel Ballbesitz. Wir hatten durchaus Probleme mit diesem Gegner, durch eine starke Mannschaftsleistung haben wir uns aber einen verdienten Sieg gesichert.“ (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Bertsch, Almeida, Plavci, Stark (80. Kunze), Mauersberger (82. Dietrich), Berger, Matt, Kunz (87. Rasmus), Körner, Battaglia (89. Fiore Tapia). – Tore: 0:1 (14.) Petereit, 1:1 (18.) Plavci, 2:1 (39.) Mauersberger, 3:1 (59.) Stark, 4:1 (77.) Kunz, 5:1 (79.) Plavci. – SR: Bohrer (Ehrenkirchen). – Z: 730.

