Fußball, Regionalliga Süd, Frauen: Hegauer FV – VfL Sindelfingen Ladies (Donnerstag, 12.30 Uhr, Hegau-Stadion Engen). – Das Frauen-Regionalliga-Team des Hegauer FV hat morgen ein ganz wichtiges Nachholspiel gegen den Tabellennachbar VfL Sindelfingen.

Ursprünglich war die Begegnung auf den vierten Spieltag terminiert, musste aber wegen der Begegnung des HFV in der zweiten Runde des DFB-Pokals verlegt werden. Dadurch kommt es jetzt zum Kellerduell, der Tabellenletzte empfängt den Vorletzten. Beide Teams trennt ein Punkt. Mit einem Sieg will der Hegauer FV am VfL Sindelfingen und dem SV Frauenbiburg vorbeiziehen, der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz würde dann noch drei Punkte betragen und die Elf von Trainer Gino Radice könnte für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen tanken.

Die Voraussetzung dazu ist aber, dass die Hegauerinnen endlich das Tor treffen und die eklatante Abschlussschwäche in dieser Saison überwinden. Auch am Sonntag bei der Niederlage gegen den Tabellenführer FC Ingolstadt 04 war die schwache Chancenverwertung der HFV-Elf wieder bezeichnend, dass es keine Punkte gab. Ingolstadt war nicht besser, aber vor dem Tor effizienter. HFV-Coach Gino Radice: „Wie so oft in den vergangenen Wochen hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die, die vor dem Tor kaltschnäuziger agierte“.

Auch der VfL Sindelfingen steht mit dem Rücken zur Wand. Der Abstieg aus der 2. Bundesliga und vereinsinterne Probleme haben Spuren hinterlassen. Zum Saisonstart musste die zweite Mannschaft, gegen die der Hegauer FV im Meisterjahr noch gespielt hatte, aus der Oberliga Baden-Württemberg kurzfristig zurückgezogen werden. Nun kämpft die Mannschaft um den Klassenerhalt in der Regionalliga, um nicht durchgereicht zu werden. Auf beiden Mannschaften lastet also schon ordentlich Druck. Michael Rösch, Sportlicher Leiter beim Hegauer FV: „Wir brauchen am Donnerstag einen dreckigen Sieg, sonst wird unsere Tabellensituation sehr schwierig“. Der HFV hat in neun Spielen bisher vier Tore erzielt, der VfL sechs. Allein deshalb wird es spannend werden, wer von den beiden Kellerkindern die eigene Abschlussschwäche überwinden kann. (roe)

