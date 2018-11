von SK

Fußball: Der 18. Januar 2019 ist sowohl für die Fußballvereine des Bezirks Bodensee als auch für die Schiedsrichtergilde ein wichtiges Datum. Es ist der Tag, an dem im Stockacher Nellenburg-Gymnasium um 19.30 Uhr der Neulingslehrgang „angepfiffen“ wird und die Richtung weist, inwieweit der Spielleiter auch künftig noch vom Verband geschickt werden wird. Sicher ist aber jetzt schon: Der Lehrgang wird bestenfalls helfen, die ärgsten Nöte etwas abzumildern, eine entscheidende Verbesserung der Situation ist nicht zu erwarten. Nach der Winterpause werden wohl vermehrt Spiele ohne amtlichen Schiedsrichter stattfinden müssen.

Immer häufiger werden die Vereine die Spiele ihrer Mannschaften wieder selbst leiten müssen. Der Mangel an ausgebildeten Unparteiischen nimmt nicht nur am Bodensee dramatische Formen an. Standen dem Schiedsrichter-Einteiler vor einigen Jahren noch fast 300 Referees zur Verfügung, wäre er heutzutage schon über 200 regelmäßig pfeifende Schiedsrichter froh. Inzwischen ist die Zahl der zu besetzenden Spiele höher als die Zahl der dafür vorhandenen Schiedsrichter. Natürlich haben auch die Vereine mit den zurückgehenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, aber dies ist nicht allein das Problem. "Würden die Vereins-Offiziellen und auch Zuschauer mit ihren Spielern so umgehen, wie es heutzutage gegenüber dem Schiedsrichter immer häufiger der Fall ist, dann gäbe es schon längst keine Mannschaften mehr", meint Karl-Heinz Arnold, Pressewart des Fußball-Bezirks Bodensee. So ist es nicht verwunderlich, dass manche Schiedsrichter die Übernahme von Spielleitungen bei bestimmten Vereinen ablehnen, was die Not des Einteilers noch größer macht.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung des Deutschen Fußball-Bundes in der Schiedsrichter-Zeitung, dass im Spieljahr 2017/2018 bei über 1,5 Millionen ausgetragenen Amateurspielen deutschlandweit lediglich 2866 Schiedsrichter von Gewalt oder Diskriminierung betroffen waren. Dazu gerechnet werden muss aber eine große Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle. Dass jeder einzelne Fall einer zuviel ist, muss nicht ausdrücklich erwähnt werden. Trotz solcher Vorfälle sei die Schiedsrichterei "eine lohnende Sache", wie Karl-Heinz Arnold meint, "eine verantwortungsvolle Aufgabe, deren Bewältigung den Lehrgangsteilnehmern auch im täglichen Leben helfen kann. Führungsqualitäten werden gefördert und gleichzeitig kameradschaftliche Teamarbeit gefordert", sagt der Bezirks-Funktionär. Teilnehmer müssen in der Regel spätestens im April 2019 das 14. Lebensjahr vollenden, über Ausnahmen kann im Einzelfall geredet werden. (sk)

Schiedsrichterlehrgang Der Schiedsrichterlehrgang dauert vom 18. Januar bis 2. Februar 2019. Dreimal am Freitagabend und dreimal Samstag ganztags werden die Teilnehmer vom Lehrstab unter Leitung von Bezirkslehrwart Dario Litterst ausgebildet. Die Schiedsrichtervereinigung Bodensee führt den Lehrgang für Schiedsrichteranwärter im Nellenburg-Gymnasium Stockach durch. Anmeldungen sind möglich bei Bezirks-SR-Obmann Harry Ehing per Post (Auf Löbern 21 in 78234 Engen), per Telefax (07733/977710), per E-Mail (harryehing@hegaudata.de). Er steht auch für telefonische Anfragen (07733/1780) zur Verfügung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein