von Julian Widmann

Fußball: Eine komplette Trainingswoche lang sammelte Steffen Kautzmann, Trainer von Fußballverbandsligist FC 03 Radolfzell, in der Hauptstadt Eindrücke vom Geschehen bei Hertha BSC Berlin. Der 25-jährige war mittendrin im Trainingsbetrieb der B-Jugend der Hertha. Trainer der U-17-Nachwuchskicker aus der Hauptstadt ist kein Geringerer als Ex-Profi Andreas „Zecke“ Neuendorf. Der 43-jährige lief für die Hertha und Bayer Leverkusen 198 mal in der Bundesliga auf und spielte sogar sieben mal in der Champions League. „Zecke ist ein überragender Typ“, wie Kautzmann verrät: „Die Spieler haben großen Respekt vor ihm, das spürt man sofort. Trotzdem ist er für sie auch wie ein Kumpel. Seine Art ist faszinierend.“

Beindruckend war für den Radolfzeller Trainer vor allem, wie professionell bereits in der B-Jugend die Gegner analysiert werden. „Ich war einen kompletten Vormittag beim Chefanalysten von den Profis, Dominik Wohlert, der ebenfalls für die Hertha gespielt hat. Das ist schon unglaublich, wie in jedem kleinsten Detail die Gegner auseinander genommen werden“, zeigt sich der 25-jährige beeindruckt und fügt an: „Vom Einwurf, Eckbällen über die Analyse jedes Einzelspielers bis zur Spieleröffnung und Pressing, die extreme Gegnervorbereitung ist hochprofessionell.“

Auch wenn „der Fußball bei der Hertha auch nicht neu erfunden wird“, wie Kautzmann schmunzelnd erwähnt, will der Radolfzeller Trainer die Eindrücke für die Arbeit beim Verbandsligisten beherzigen. „Die Trainingsgestaltung war für mich gar nicht so neu, da habe ich mittlerweile schon vieles gesehen. Trotzdem war es natürlich aufschlussreich, wie das ganze Trainerteam hinter Zecke die Fäden zieht. Speziell von Athletiktrainer Oliver Schumbera werde ich wichtige Erkenntnisse mitnehmen, wie und wann es Sinn macht, Ausdauer- und Krafttraining in die Trainingsgestaltung einzubauen.“

