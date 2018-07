von SK

Kunstradsport: In der Nenzinger Rebberghalle ging es beim dritten Durchgang der Bezirk-Pokal-Serie auch um die Bezirksmeistertitel und die Qualifikation zur baden-württembergischen Meisterschaft am 22. Juli in Ilsfeld. Drei der sechs Elite-Starter sicherten sich das Ticket für Ilsfeld. Mit drei Bezirksmeistertiteln waren die Nenzinger Gastgeber am erfolgreichsten.

Nur sechs Starter in der Eliteklasse stellten sich dem Kampfgericht. Dennis Auer (Nenzingen) holte sich mit 115 Punkten die Bezirkskrone. Zusammen mit Partnerin Verena Müller sicherte sich der Nenzinger auch den Titel im 2er der offenen Klasse. Trotz Abwertungen durch Absteiger schafften die beiden auch die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Drei Frauen kämpften im 1er Frauen um den Titel. Am besten kam Saskia Haack (Klengen) durch. Mit 73,88 sicherte sie sich den Titel, verpasste aber die BaWü-Norm von 80 Punkten. Mit größerem Abstand folgten Verena Müller (73,29) und Sabina Glocker (beide Nenzingen/60,82) auf den Plätzen. Gleich bei der Wettkampf-Premiere konnte der 4er Einrad Frauen des RMSV Nenzingen (Sandra Haufe, Vanessa Wind, Janina Auer und Charlene Keil) die BaWü-Norm erfüllen.

In der Bezirks-Pokalrunde haben einige Starter ihre Führungsposition weiter ausgebaut. Bei den Jüngsten (U9) fuhr Lea Franke (Volkertshausen) zum dritten Mal die meisten Punkte heraus und hat nun 27 Zähler mehr auf dem Konto als Thea-Marie Heinz (Klengen). Bei den U-11-Mädchen ist die Entscheidung zu Gunsten von Sara Knobelspies (Volkertshausen) gefallen. Sie hatte am Ende noch 44,4 Punkte auf der Anzeige stehen und wird im Finale von Ida Harnest (Orsingen) und Rosalie Stemmer (Orsingen) wohl nicht mehr eingeholt werden können. Auch Lena Streit (Orsingen) baute ihre Führung bei den U-13-Schülerinnen mit ausgefahrenen 81,3 Punkten weiter aus. Knapp dahinter folgt ihre Schwester Eva, die jetzt 4,8 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung hat. Mit neuem Rad lief es für Mia-Marie Muffler nicht so wie erhofft. Sie musste mit 61,2 Punkten zufrieden sein und weist nunmehr einen Rückstand von über 32 Zählern auf. Die restlichen Starterinnen liegen bereits weit zurück.

Gleich dreimal verpatzte Lucia Temme (Orsingen) den Übergang vom Steiger zum Lenkersitzsteiger. 72 Punkte waren für sie kein optimales Ergebnis, trotzdem ist ihr der Pokal in der U-15-Klasse nicht mehr zu nehmen. Über 98 Punkte beträgt der Rückstand von Giuliana Lindner (Orsingen) und Leonie Szymiczek (Volkertshausen). Bei den Jungs heißen die Führenden Jonathan Ruhland (Nenzingen/U11), Florian Käfer (Klengen/U15) und Yannick Gaißer (Aach/U13).

102,46 Punkte standen für Leona Bernhard (Nenzingen) auf der Anzeige, damit baute sie ihre Führung auf Anna Strasser (Volkertshausen) weiter aus. Ihre ärgste Konkurrentin um den Pokalsieg, Tina Menzer (Orsingen), musste verletzungsbedingt pausieren, sodass bei den Juniorinnen noch zwei Mädchen beim Finale eine Pokalchance haben.

Bei den Mannschaften dominierten die dreifachen Deutschen Schülermeister vom RMSV Aach das Geschehen. Sowohl im 4er Kunstrad der Schüler als auch im 6er Kunstrad fuhren sie mit 133,22 beziehungsweise 122,17 Punkten über die 100er Marke. Im 6er Einrad konnten die Aacher Schülerinnen gegenüber den Schülern den Vorsprung um weitere 16 Punkte ausbauen. Damit dürfte eine Vorentscheidung zugunsten der Pokalverteidigerinnen gefallen sein. Im 4er Einrad ist die Entscheidung ebenfalls auf das Finale vertagt worden. Aach 1 führt knapp vor Aach 2. (ws)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein