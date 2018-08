von Michael Schulz

Reiten: Es ist es schon fast Saisonende für die Turnierreiter aus der Region, und wie immer wird dann auf der Dornermühle in Singen geritten. Diesmal stehen ausschließlich Springprüfungen auf dem Plan. Von den 14 Wettbewerben sind fünf in der Klasse M und eine in der Klasse S, somit ein durchaus ambitioniertes Programm, was zur Folge hat, dass das Turnier ausgezeichnete Reiter aus ganz Baden-Württemberg auf die Dornermühle lockt.

Doch nicht nur sie haben ihre Prüfungen, der Nachwuchs hat in Singen wieder seine eigenen. Besonders erwähnt sei hier der Juniors Cup. Ausgeritten wird dieser in zwei Qualifikationsprüfungen heute ab 17 Uhr und am Samstag um 8.30 Uhr. Die 30 besten Reiter gehen am Sonntag um 13 Uhr ins Finale, unmittelbar vor der großen Abschlussprüfung des Turniers. Für die jungen Reiter bis 16 Jahre sicherlich eine zusätzliche Herausforderung, vor dem zu erwartenden großen Publikum zu reiten.

Womit wir beim Höhepunkt des Turniers wären. Ein S-Springen mit Siegerrunde um 14.45 Uhr. Mindestens ein Viertel der Starter geht in den zweiten Umlauf. Auf jeden Fall alle, die fehlerfrei geblieben sind, und die weiteren am besten Platzierten. Kurt Braunschweig und Walter Weh zeichnen für den Parcoursbau verantwortlich. Der Springplatz lässt aufgrund seiner Größe vieles zu, sodass die Reiter mit einigen längeren Galoppstrecken zwischen den Hindernissen rechnen können.

Für den Sieg in dieser schweren Prüfung kommen etliche Konkurrenten in Betracht. Angefangen von Alexander Auer als Hausherr, über Juliane Rabold (Aach), Celina und Christian Heim (Mahlspüren), Sophia Riedlinger (Bohlingen) und Oliver Klimmt (St. Georgen) seien hier einige erwähnt, die immer in der Lage sind, ein S-Springen zu gewinnen.

Für die Reiter des Bodensee-Reiterring hat das Turnier noch eine besondere Bedeutung. Hier werden die abschließenden Prüfungen um die Ringmeisterschaft der Springreiter geritten und für Sieg und Platzierung gibt es die doppelte Punktzahl.

Sieger und Meister stehen noch nicht fest. Fest steht nur, es werden wieder drei gute Pferdesporttage in Singen sein. Alles ist vorbereitet und wie immer werden zahlreiche Zuschauer für eine würdige Kulisse des Turniers sorgen.

Freitag, 31. 08. 2018

8:30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A** 10.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L 12.30 Uhr: Springprüfung Kl. L 14.45 Uhr: Springprüfung Kl. M* 17.00 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A* 1. Qualifikation Hohentwiel-Juniors-Cup Samstag, 01. 09. 8.30 Uhr: Springprüfung Kl. A** 2. Qualifikation Hohentwiel-Juniors-Cup 10.45 Uhr: Springprüfung Kl. L 13.00 Uhr: Springprüfung Kl. M* 15.15 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. M* 16.30 Uhr: Springprüfung Kl. M** Sonntag, 02. 09. 2018 9.00 Uhr: Stilspringprüfung Kl. L Qualifikation Baden Classics 10.45 Uhr: Punktespringprüfung Kl. M* mit Joker 13.00 Uhr: Springprüfung Kl. A** mit Stechen Finale Hohentwiel-Juniors-Cup 14.45 Uhr: Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde

