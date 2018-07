von SK

Fußball: Der Bezirkstag der Fußballer im Bürgerhaus Sauldorf war für den Bezirksvorsitzenden Konrad Matheis ein „Heimspiel“ – er wohnt in Sauldorf. Die Teilnehmerliste war erfreulich lang. Von den zur Teilnahme verpflichteten Vereinen fehlten nur Gli Azzurri Radolfzell, ESV Südstern Singen, SC Rot-Weiß Singen, HSK Croatia Singen und der Türk. Arbeiterverein Überlingen.

Das Resümee im Bereich der Sportrichter war positiv, lediglich vier Urteile mehr als im Vorjahr (560 statt 556) mussten geschrieben werden. Relativ gelassen wird die Zahl von 19 Spielabbrüchen gesehen, eine Steigerung um 13 Abbrüche. Allerdings sind es nur sechs „echte“ Spielabbrüche wegen Ausschreitungen, der Großteil war bedingt durch Verzicht, Gewitter oder schwere Verletzungen. Ein weiteres Ärgernis, die Spielverzichte, reduzierte sich von 53 auf 46.

Eine wesentliche Änderung der Spielordnung trat zum 1. Juli in Kraft. Vereine, deren erste Herrenmannschaft in einer überbezirklichen Liga oder in der Bezirksliga spielt, müssen sich in der laufenden Spielzeit mit mindestens zwei Juniorenmannschaften unterschiedlicher Altersklassen bis zum Ablauf der Spielzeit am Spielbetrieb beteiligen. Verstößt ein Verein gegen diese Vorgaben, wird die klassenhöchste Aktivmannschaft zum Beginn der folgenden Spielzeit mit einem Abzug von sechs Punkten bestraft.

Eine weitere Neuerung betrifft die Einführung des Digitalen Spielerpasses als Pilotprojekt auch auf Bezirksebene bis einschließlich der E-Junioren. In der Folge wird – sofern das Pilotprojekt übernommen wird – die „Gesichtskontrolle“ durch den Schiedsrichter genauso entfallen wie die Spielerpässe in Papierform. Für die Vereine bedeutet dies nun in erster Linie, die Spielerfotos im DFBnet hochzuladen. Während der Pilotphase gilt diese neue Regelung nur für Meisterschaftsspiele, nicht für Freundschafts- oder Pokalspiele.

Der Abwärtstrend bei den Schiedsrichter-Gesamtzahlen hält weiterhin an. Dies führt zur Konsequenz, dass nicht mehr gewährleistet ist, dass immer alle Spiele der Aktiven mit Schiedsrichtern besetzt werden können. Dies wird dann, wie zum Teil in der vergangenen Saison auch schon, die untersten Klassen betreffen, die Kreisliga C der Männer und die Kreisliga A der Frauen.

Bei der Einteilung der Mannschaften und Spielklassen gab es nur eine Änderung, die Frauenmannschaft des FC Rot-Weiß Salem wurde abgemeldet, und es gab nur eine Anfrage auf Staffelwechsel (SG Stahringen-Espasingen). Die Vereine verabschiedeten denn auch die kompletten Staffeln einstimmig. Die Terminliste der Bezirksliga wird am 16. Juli veröffentlicht, die Kreisligen A bis C folgen am 23. Juli.

Konrad Matheis wies in diesem Zusammenhang auch gleich darauf hin, dass am Wochenende 8. und 9. September alle Spiele am Samstag angesetzt werden. Grund ist, dass vom 7. bis 11. September das Vier-Nationen-Turnier der U17-Mannschaften von Deutschland, Italien, Holland und Israel stattfindet – der erste Spieltag am 7.9. (Freitag) im Bodensee-Stadion in Konstanz, der zweite am 9.9. (Sonntag) im Hohentwiel-Stadion in Singen, der letzte Spieltag am 11.9. (Dienstag) in Tiengen im Bezirk Hochrhein. (kha)

Ehrungen 2018 Verbandsehrenurkunde: Lothar Baumann, Dirk Bilski, Reinhard Hecker, Manfred Korn (alle Spfr. Owingen-Billafingen); Werner Hatzing (SV Deggenhausertal); Stefan Spandler, Ulrich Renner (beide SV Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies); Sandra Stadler, Edgar Müller (beide SV Gallmannsweil); Siegfried Wohner (DJK Singen). Verbandsehrennadel: Martin Bach (FC Steißlingen); Cordula Buhl, Frank Veit (beide SV Orsingen-Nenzingen); Vera Epple, Thomas Restle (beide Bezirksjugendausschuss); Siegfried Hornstein, Michael Rothweiler (beide SV Großschönach); Christian Mayer (DJK Singen); Detlef Margraf (Bezirks-Schiedsrichterausschuss); Alfred Nutz (SV Watterdingen); Frank Renz (FC Singen); Christian Schopper, Wolfgang Ströhlin (beide SC Gottmadingen-Bietingen); Claus Schwarz, Berthold Wegmann (beide SV Gallmannsweil). Silberne Verbandsehrennadel: Benjamin Gaus (BFA/BJA/BSA); Markus Lutz (SV Großschönach); Stefan Traber (SV Gallmannsweil); Markus Wetter (SV Boll-Krumbach-Bietingen). Goldene Verbandsehrennadel: Manfred Aicheler (FC Zoznegg); Klaus Mutter, Joachim Störk (beide Bezirks-Schiedsrichterausschuss).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein