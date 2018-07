von SK

Badminton: Zum 16. Mal richtete die Badminton-Abteilung des PTSV Konstanz den Hexen-Cup aus, bei dem über 200 Teilnehmer aus 75 Vereinen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Italien am Start waren. Nach einem Teilnehmerrückgang im vergangenen Jahr wurde die Attraktivität des Jugendturniers durch eine German-Masters-Wertung für die Altersklassen U11 und U13 gesteigert. Weiterhin wurde das Turnier auf zwei Tage ausgedehnt und mit Doppel und Mixed Doppel weitere Disziplinen eingeführt.

In den Altersklassen U11 und U13 gab es insbesondere in der Hauptrunde hochklassige Spiele zu sehen, denn aufgrund der Masterswertung nahmen mehrere der besten nationalen Spieler teil. In den Altersklassen U15 bis U19 dominierten überwiegend Spieler aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Lokalmatador Orlando Peeters (Bild) gewann nicht nur klar das Jungeneinzel U19, er belegte mit seiner Zwillingsschwester Emilia auch noch den zweiten Platz im Mixed U19. Orlando Peeters gewann damit zum dritten Mal in Folge eine Einzeldisziplin am Hexen-Cup, was vor ihm nur Andreas Bühler vom TV Zizenhausen gelang. Die Teamwertung ging mit Siegen vor allem in den jüngeren Altersklassen an den SSV Waghäusel, der den Hexen-Cup-Wanderpokal erstmals gewann.

Fürs nächste Jahr ist es geplant, den Hexen-Cup in allen Altersklassen mit einer offiziellen Wertung versehen zu können, um das Turnier für das ab 2019 neue Wettkampfsystem im Badminton-Jugendbereich fit zu machen.

