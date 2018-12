von SK

Ringen, Verbandsliga

KSV Haslach i.K.

KSV Gottmadingen

14:24

In 57kg legte Georgios Scarpello mit einem Überlegenheitssieg vor (0:4). Steffen Mack versuchte die Niederlage niedrig zu halten, musste sich aber am Ende doch deutlich geschlagen geben (4:4). Florin Gavrila lag mit acht Punkten hinten, als er Nick Allgaier konterte und ihn auf die Schultern legte (4:8). Konstantin Schneider gewann gegen Igor Gavrilita, der den Kampf verletzt aufgeben musste (4:12). Jannik Köpsel konnte den schnellen Angriffen von Timo Stiffel nicht viel entgegensetzen und verlor kurz nach der Pause 15:0. So stand es 8:12 zur Halbzeit.

Gegen den Gottmadinger Mario Harter konnte Vitalij Pustowit die Niederlage knapp halten und gab nur zwei Punkte ab (10:12). Da Eduard Lucaci keinen Gegner hatte, baute er den Vorsprung gleich wieder aus. Martin Hirt wehrte sich nach Kräften gegen Viorell Githa, musste aber in der 5. Minute beim Stand von 6:0 verletzungsbedingt aufgeben (14:16). Arthur Stang stellte den alten Abstand mit einem Schultersieg in der zweiten Minute wieder her, bevor Yan Ceban mit einem Überlegenheitssieg den 24:14-Endstand sicherstellte.

Damit halten die Gottmadinger den Zwei-Punkte-Abstand auf den Tabellendritten Mühlenbach. Am kommenden Samstag, 20 Uhr, empfangen die Gottmadinger die Bundesligareserve aus Urloffen. (ad)

ASV Urloffen II

KSV Taisersdorf

12:17

In der Klasse bis 57kg konnte sich Tim Plessing nach einer 1:0-Pausenführung noch mit 3:0 gegen Kevin Torkunov durchsetzen. Eine Überraschung gelang dann im Schwergewicht Marco Martin, der gegen den starken Rumänen Lucian Vilcu in der letzten Kampfminute zum 2:2 ausgleichen konnte und so einen wichtigen Mannschaftspunkt erkämpfte. Nicht zurecht kam Darwish Mahmodi (61kg) mit dem amtierenden Deutschen B-Jugendmeister Daniel Fischer und unterlag deutlich mit 1:10. Keine Probleme hatte Simon Weißhaar (98kg) beim vorzeitigen 16:0-Sieg gegen Zoel Pirajean. Chancenlos war anschließend Marius Meyer (66kg), der sich mit 0:16 dem erfahrenen Patrick Köhli geschlagen geben musste. Nach fünf Einzelkämpfen stand es 7:7.

Nach der Pause kam Uwe Weißhaar (86kg) gegen Simon Batt in der vierten Minute zu einem vorzeitigen 16:0-Überlegenheitssieg. Anschließend unterlag Tobias Martin (71kg) dem letztjährigen Deutschen B-Jugendmeister Andrej Schwarzkopf mit 1:3 Zählern, gab dabei aber nur einen Mannschaftspunkt ab. Im spannendsten Kampf des Abends fiel die Entscheidung erst Sekunden vor Schluss, als Patrick Käppeler (80kg) mit einer Viererwertung seinen 3:4-Rückstand noch in einem 7:4-Punktsieg drehen konnte. Einmal mehr sorgte dann Routinier Andreas Rinderle (75Akg) im vorletzten Kampf mit einem Schultersieg gegen Anton Schwarzkopf für den Gesamtsieg der Gäste aus Taisersdorf. Wie erwartet, gingen die Punkte im letzten Kampf an die Gastgeber, die hier mit Bundesligaringer Nicolai Chireacov eine sichere Bank aufgeboten hatten. (fm)