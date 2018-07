Segeln: Für alle Segler bei der am Samstag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft der 8-Meter-Rennyachten in Langenargen, die nicht vom Bodensee kommen, bot dieser alles, was er zu bieten hat an Wetterkapriolen und forderte von den Mannschaften der 23 Yachten viel Geduld. Aber am Ende war alles gut: Nach neun Wettfahrten wurde der Bregenzer Werner Deuring mit einem knappen Vorsprung neuer Weltmeister bei den 8m-R-Yachten. Norwegens König Harald V. zeigte, dass man auch mit 81 Jahren ganz vorne mitsegeln kann, und wurde Dritter in seiner Klasse.

Sechs Wettfahrttage waren für die WM der Acht-Meter-Segler angesetzt, und die wurden auch alle ausgeschöpft. Gleich am ersten Tag nutzte Wettfahrtleiter Rudi Magg die laut Reglement einmalige Gelegenheit, an einem Regattatag drei Wettfahrten machen zu dürfen. „Auch wenn es nicht allen Recht war, die Entscheidung war gut so“, erklärte Magg bei der Siegerehrung am Samstag. So fand am Montag bei Königswetter und ausgezeichneten Windverhältnissen ein Auftakt nach Maß statt. Am zweiten Tag gab es zuerst heftige Gewitter und dann die große Flaute, sodass keine Wettfahrt zustande kam. Noch mehr Geduld forderte von den Seglern dann der dritte Tag. Immer wieder mussten sie raus auf den See, Startversuche wurden gemacht, mussten abgebrochen werden, sodass nach drei von sechs Renntagen erst drei Wettfahrten gesegelt waren, für eine gültige WM waren jedoch fünf Rennen notwendig.

Schnell zeichnete sich aber ab, dass die beiden Modernen, also neuen Acht-Meter-Yachten, den Gesamttitel wohl unter sich ausmachen würden: Mal war der Bregenzer Werner Deuring mit der „Conquistador“ vorne, dann wieder der Schweizer Jean Fabre mit seiner Yacht „Yquem II“. Souverän auch die Teilnehmer vom Bodensee – der Lindauer Andi Lochbrunner hatte in der Klasse der „First Rule“ die Nase vorn und auch Josef Martin aus Radolfzell war gut dabei.

Am vierten Wettfahrttag wollte Rudi Magg dann auf Nummer sicher gehen. Er kennt den See wie seine Westentasche und weiß genau, dass gerade an Sommertagen in den frühen Morgenstunden eine frische Brise weht. Darum mussten die Teilnehmer am Donnerstag bereits um 6 Uhr morgens hinaus aus den See, dafür waren bis 10 Uhr bereits zwei Wettfahrten gesegelt und damit fünf absolviert. Allerdings mit viel Aufregung für zwei Crews: Der Gesamtführende Werner Deuring konnte während der Wettfahrt die Kollision mit der Schweizer Yacht „Carron II“ nicht verhindern. Die Schweizer hatten den Kurs der vorfahrtsberechtigten „Conquistador“ falsch eingeschätzt, und Deuring hatte keine Möglichkeit, den Zusammenstoß zu verhindern. Der Bug der „Conquistador“ bohrte sich gut 20 Zentimeter tief in den Rumpf der „Carron II“. Deuring konnte nach einer kurzen Pause das Rennen wieder aufnehmen, die Schweizer Yacht wurde schnell notdürftig repariert.

Am fünften Wettfahrttag zeigte der Bodensee, dass es ihn auch mit Wind gibt – mit kräftigen drei bis vier Windstärken und beachtlichen Wellen. Eilig hatte es an diesem Tag König Harald V. von Norwegen am Steuer seiner „Sira“ – er legte einen Frühstart hin und wurde für das Rennen disqualifiziert. Da aber am Freitag bereits sieben Rennen gefahren waren, wussten die Segler, dass am Ende das schlechteste Ergebnis gestrichen werden konnte.

Am Samstag herrschte zwar Sonnenschein, dafür wehte kein Lüftchen über dem See. Erst nach 13 Uhr konnte die vorletzte Wettfahrt gestartet werden und die letzte um 14.55 Uhr – da die letzte Startmöglichkeit um 15 Uhr war. Für die beiden Führenden wurde es noch einmal spannend: „Wir haben durch einen Fehler die erste Wettfahrt verschenkt“, musste Deuring eingestehen. Nach neun Rennen reichte es dann aber doch. Mit einem Punkt Vorsprung wurde der Bregenzer vor dem Schweizer Jean Fabre Gesamtsieger.

In der Klasse der „First Rule“, ging der WM-Titel wieder an den Lindauer Andi Lochbrunner und seine Crew auf der „Elfe II“, in der „Sira-Klasse“ siegte der Finne Harri Roschier, König Harald V. von Norwegen wurde in dieser Klasse Gesamtdritter. Den Sieg in der „Neptun-Klasse“ sicherten sich die Schweizer der „Carron II“ von Angelo Mazzarella. Im kommenden Jahr findet die WM der 8mR-Yachten in einem weit ungemütlicherem Segelrevier, nämlich im britischen Cowes, statt.

