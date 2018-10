von SK

Ringen, Oberliga

Olympia Schiltigheim II

KSV Taisersdorf

15:13 (11:7)

Schon zur Pause deutete sich an, dass das Duell bei den in Bestbesetzung angetreten Elsässern ganz eng werden würde. Das 7:11 war aufgrund der Ausgeglichenheit beider Teams im zweiten Kampfabschnitt kaum mehr aufzuholen. Trotzdem schaffte es Taisersdorf, den Kampf bis zum Schlussduell offen zu gestalten. Hier hätte es allerdings einer Maximalwertung von Ringertrainer Andreas Rinderle bedurft, um als Gesamtsieger die Matte zu verlassen. Rinderle musste froh sein, gegen den sehr defensiv eingestellten jungen Mansur Issayev mit 3:2 die Oberhand zu behalten. Die dritte Saisonniederlage des KSV war perfekt.

Der Auftakt war dabei vielversprechend. Darwish Mahmodi kam in der Klasse bis 57kg nach knapp vier Minuten zum Schultersieg. Auch Dennis Stricker (130 kg) begann gut. Nach einer angeordneten Bodenlage wurde er aber mehrmals durchgedreht (0:11). Nichts entgegenzusetzen hatte der junge Tim Plessing (61kg) beim 2:17 gegen den erfahrenen Mher Tonoyan. Marco Martin dominierte bis 98kg Asrad Sadyrkhanov (14:1), schaffte es aber nicht mehr, die zwei Punkte zur Maximalwertung zu erzielen. Somit stand es nach vier Einzelkämpfen 7:7. Die Linzgauer hatten die Klasse bis 66kg nicht besetzt, Olympia bekam vier Punkte. Nach der Pause gelang es Simon Weißhaar (86kg), diesen Rückstand gegen Abdoul Mutaevmit (15:0) zu egalisieren. In der Klasse bis 71kg geriet Steffen Krämer schnell in Rückstand, besann sich seiner Kämpferqualitäten gegen Hamlet Hovsepian, unterlag nur 5:10. Eine Vorentscheidung fiel in der Klasse bis 80kg. Patrick Käppeler wurde meist gekontert und unterlag dem starken Ilman Saritov mit 3:8. Nichts für schwache Nerven war das Duell zwischen Marcel Käppeler (75Akg) und Daoud Issayev, das der KSV-Ringer mit dem Schlussgong 13:12 gewann. Den 12:15-Rückstand holte Andreas Rinderle nicht mehr auf. (fm)

ASV Urloffen II

KSV Gottmadingen

5:26 (0:20)

Von Beginn an war Gottmadingen überlegen, fuhr bei der Bundesligareserve einen Kantersieg ein. Georgios Scarpello siegte überlegen, Volker Hirt schnürte wieder die Ringerschuhe und gewann nach wenig Gegenwehr im Schwergewicht auf Schulter (8:0). Auch Florin Gavrila gewann gewohnt souverän vorzeitig technisch überlegen. Daniel Weh schultert seinen Gegner nach wenigen Sekunden, Jannik Köpsel drehte die Führung von Andrej Schwarzkopf und schulterte ihn. Das 20:0 zur Pause konnte deutlicher nicht sein. Danach gab es Kämpfe über volle sechs Minuten. Konstantin Schneider eröffnete die zweite Hälfte mit einem ungefährdeten Punktsieg über Simon Batt. Benno Hasenbrink machte einen starken Kampf gegen den ebenfalls jungen Nachwuchsringer Anton Schwarzkopf. Er musste beim 4:6 den ersten Punkt an die Gastgeber abgeben. Den spannendsten Kampf des Abends lieferten Joshua Knosp und Yan Ceban, den gewann der Gottmadinger 8:0. Dennis Köpsel musste in der zweiten Minute verletzt aufgeben, so endete der Kampf 26:5. Spannung kam in Urloffen nicht wirklich auf, die Gastgeber konnten den Hegauern von Beginn an kein Pnichtaroli bieten. Sie mussten acht von neun Kämpfen abgegeben. Deshalb fiel das Ergebnis ja auch so unerwartet hoch für den KSV Gottmadingen aus. Gottmadingen hält den Anschluss an Tabellenplatz zwei.

