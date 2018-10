von SK

Handball-Landesliga: TV Meßkirch – TuS Ringsheim (Samstag, 18.15 Uhr, Stadthalle). – Für den TV Meßkirch geht es am Wochenende mit einem Heimspiel weiter. Der Saisonstart der Meßkircher war sehr zufriedenstellend, obwohl sie hier und da eventuell ein paar wichtige Zähler verschenkt hatten. Aber gerade zu Hause sollte es drin sein, jeden Gegner zu schlagen. Und genau das muss auch gegen Ringsheim das Ziel sein. Nach der schlechten Vorstellung im Derby gegen Ehingen sollten die Gastgeber sich wieder darauf konzentrieren, die eigene Abwehr sowie das Tempospiel nach vorn zu stabilisieren. Hierfür braucht es wieder eine überdurchschnittliche Leistung in allen Mannschaftsteilen sowie das nötige Quäntchen Glück.

TV Pfullendorf – HSG Dreiland (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Weil am Rhein). – Die Mannschaft von Igor Bojic hatte sich die Saison bis jetzt sicherlich anders vorgestellt. Mit nur einem Sieg steht die HSG im Moment auf Rang 13. Dass dies aber eine Momentaufnahme ist und sicherlich nicht das Niveau der HSG zeigt, hat der erste Erfolg am vergangenen Wochenende gezeigt, und der gelang gegen den Südbaden-Ligaabsteiger St. Georgen. Nach zwei Niederlagen in Folge gilt es für den TVP, wieder an das alte Selbstbewusstsein der ersten Spiele anzuknüpfen und über den Kampf ins Spiel zu finden. Ob die Trainer Schweikart/Rupp auf den kompletten Kader zurückgreifen können, wird sich zeigen. Sicher ist, dass Nico Hegge aus beruflichen Gründen und Nico Sugg (verletzt) nicht dabei sind. Trotz alledem kann der TVP auch von der HSG Zählbares mitnehmen.

HG Müllheim/Neuenburg – SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Müllheim). – Die SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen hat ihr nächstes Auswärtsspiel – dieses Mal geht es ins Markgräflerland. Die HG ist genau wie Allensbach ein Aufsteiger. Die Seeadler wollen nach dem Unentschieden gegen die SG Gutach/Wolfach weiter an Boden gutmachen, wissen aber, dass das kein leichtes Unterfangen wird. Zeigen sie aber wieder eine geschlossene und engagierte Mannschaftsleistung, ist auch in Müllheim alles möglich.

TV Herbolzheim – TuS Steißlingen II (Sonntag, 16.30 Uhr, Herbolzheim). – Steißlingen ist Außenseiter und kann befreit aufspielen. Nichtsdestotrotz will es den Schwung aus den vergangenen Spielen mitnehmen und möglichst lange Paroli bieten. Herbolzheim hat kräftig aufgerüstet, will ganz oben mitspielen. Die Qualität hat es zweifelsohne. Allein die Tabellensituation zeigt, dass der TuS als Außenseiter in die Partie geht, nichts zu verlieren hat. Dennoch kann er mit breiter Brust auftreten, hat er die letzten zwei Begegnungen positiv gestaltet und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. So ist die Stimmung gut, trotz der schweren Aufgabe. Um in Herbolzheim bestehen zu können, braucht der TuS eine absolute Top-Leistung. Jeder Spieler muss an seine Grenzen gehen. „Nur durch eine disziplinierte Abwehr und die Bereitschaft, alles in die Waagschale zu werfen, kann uns eine Überraschung gelingen“, weiß TuS-Trainer Dominik Garcia. (mw)

