Als klare Favoriten reisten sie 1968 nach Mexiko zu den Olympischen Spielen. Die Goldmedaille für den Bodensee-Vierer – eigentlich nur Formsache. Die Renngemeinschaft mit den Konstanzern Niko Ott und Peter Berger, den Wetzlarern Hans-Johann Färber und Udo Brecht mit Steuermann Stefan Armbruster, einem Schüler des Konstanzer Humboldt-Gymnasiums, und trainiert von Karl-Heinz Bantle (ebenfalls Konstanz), war auf Erfolg fixiert, hatte die letzten Regatten vor den Spielen klar gewonnen. Das Training, das Material, die Renntaktik – alles planbar, alles bewährt. „Es gab damals keinen, der uns hätte schlagen können“, betont Niko Ott 50 Jahre später. Die vier Athleten waren so etwas wie die Stars des deutschen Ruderteams und das Ziel vieler Autogrammjäger auf dem Weg zum Training. Um nicht kostbare Zeit zu verlieren, so wird im SÜDKURIER des Jahres 1968 berichtet, unterschrieb die ganze Crew mit dem Nachnamen Ott – ging einfach schneller.

Nicht planbar aber waren die besonderen Belastungen der Aktiven nahezu aller Disziplinen in der Höhenlage von Mexico City auf über 2300 Höhenmetern. Und die Tücken von „Montezumas Rache“, zu deutsch Magen-Darm oder schlicht heftiger Durchfall. Im Vierer traf es die Backbordseite mit Peter Berger und Udo Brecht besonders hart: Sang- und klanglos kam das vorzeitige Aus. „Das hatte sich schon ein bis zwei Tage zuvor abgezeichnet“, blickt Ott zurück. So hatten sie sich das Abenteuer Mexiko nicht vorgestellt.

Um die Enttäuschung zu verarbeiten, zog sich der damals 23-jährige Ott zurück, ging in die Sauna, danach ins Kino. „Ich wollte meine Ruhe, allein sein!“, beschreibt der Schlagmann des gescheiterten Vierers seine damalige Gefühlslage. Als er aus dem Kino kam, erwarteten ihn schon die aufgeregten Ruderkollegen aus dem Achter. Auch in diesem Boot hatte Montezuma zugeschlagen, war Bugmann Roland Böse erkrankt. „Von einer Sekunde auf die andere war die Enttäuschung vom Vierer vergessen. Der Fokus galt nun dem Achter!“, so Ott zur überraschenden Wendung. Doch auch sein Vierer-Kollege Färber kam als Ersatz in Frage. Eine kurze Trainingseinheit im Boot zeigte, dass Ott besser mit dem restlichen Team harmonierte. „Natürlich war ich erfreut, dass es für mich weiterging. Auf der anderen Seite machte ich mir Sorgen, dass ich es schaffen könnte, dass ich schuld wäre, wenn es nicht laufen würde“, gesteht Ott.

Kurz vor dem Finale ein Team noch umzubauen, ist im Rudern schließlich eher ungewöhnlich. Zudem war Ott aus dem Vierer eine niedrigere Schlagzahl gewohnt, musste nun im Achter einen anderen Rhythmus rudern. Allerdings war er bei den vorolympischen Regatten ein Jahr zuvor auch schon im Achter gesessen, ganz neu waren das Boot und die Mitruderer daher für ihn nicht. Morgens vor dem Finallauf ein leichtes Training, dann noch die Strecke vom Bootshaus an den Start reichten aus, um ein gutes Gefühl zu bekommen. „Dann war ich ruhig – relativ ruhig!“, erinnert sich Ott und ergänzt: „Nach den ersten 250 Metern wusste ich, dass es läuft.“ Doch zunächst führte Neuseeland, knapp vor der CSSR und dahinter die Verfolger USA, Australien und Deutschland. Doch mit erhöhter Schlagzahl schob sich der Deutschland-Achter vor. Im neuseeländischen Boot kollabierte ein Ruderer – die Folgen der extremen Belastung. Knapp eine Sekunde Vorsprung rettete der Deutschland-Achter vor den Australiern über die Ziellinie. Doch statt Jubel gab es Schnappatmung. Vier deutsche Ruderer kollabierten hinter der Ziellinie, zwei benötigten Sauerstoff, Ott erlitt einen heftigen Hustenanfall. Erst über eine halbe Stunde später konnten die deutschen Ruderer, zum Teil immer noch gezeichnet vom harten Wettbewerb, ihre Medaillen in Empfang nehmen. Ein Happyend für den Ruderer vom Bodensee, fast schon wie aus einem Hollywood-Drehbuch.

Doch die Geschichte war noch nicht zu Ende. Es folgte „eine der größten Fair-Play-Gesten der Sportgeschichte“, wie eine der größten deutschen Tageszeitungen erst vor Kurzem schrieb. Ott ging ins Bootshaus, wo der erkrankte Böse seinen Frust verarbeiten wollte und überreichte diesem die gerade in Empfang genommene Goldmedaille. „Für mich war schon vor dem Rennen klar: Wenn wir eine Medaille gewinnen, dann gehört sie ihm. Er ist ja im Vorlauf und im Halbfinale im Boot gesessen“, so Ott, der zunächst davon ausging, dass diese noble Geste niemand mitbekommen habe. Spontanes Feiern war damals schwierig, da es noch kein Deutsches Haus gab, in dem die Medaillengewinner bejubelt werden. Auch der Versuch, sich ins Pressezentrum einzuschleichen, weil es dort einen Bierautomaten gab, scheiterte.

Gold gewonnen und wieder verschenkt: Für diese faire Geste bekam der Kon-stanzer Niko Ott den Fairplay-Preis, überreicht von Boxlegende Max Schmeling (links). Der 73-Jährige Ott (rechtes Bild) lebt heute noch in Konstanz. Bilder:

privat/Jürgen Rössler | Bild: privat

Ott verfolgte noch einige Wettkämpfe, war beim Jahrhundertsprung von Bob Beamon nur zehn Meter entfernt – „Wir dachten, der kommt gar nicht mehr runter!“ – und bekam nicht mit, dass seine für ihn selbstverständliche Tat in der Heimat hohe Wellen schlug. Erst später bekam er eine Nachbildung der Medaille und erhielt von der deutschen Sportpresse den Fair-Play-Preis – überreicht von Box-Legende Max Schmeling.

Einen neuen Versuch im Vierer unternahm Ott, im Gegensatz zum Konstanzer Peter Berger, der vier Jahre später im „Bullenvierer“ in München noch seine Goldmedaille holte, nicht mehr. „Das Training über vier Jahre ist ja kein Zuckerschlecken“, begründet er sein Karriereende. In München 1972 war er aber dann doch noch dabei – der Goldachter trug die Olympische Flagge ins Stadion.

Niko Ott heute. | Bild: Jürgen Rössler

Ob der Olympiasieg sein Leben verändert hat? „Nein“, betont der spätere Wirt des Konstanzer „Weinglöckle“, der fest in seiner Heimat, seinem Trainingsrevier Bodensee, verwurzelt ist. Und man glaubt es dem Mann, den man zum Interview-Termin überreden musste, und der währenddessen mehr als einmal fragte: „Muss man das denn schreiben!“ Ja, man muss!

Zur Serie Was war los im Oktober 2008, was war 1993 im Oktober geboten, was hatte das Jahr 1968 im Oktober sportlich zu bieten – ein Blick ins Zeitungsarchiv bringt für jeden Monat interessante Fundstücke zutage. Wie die Geschichte des Konstanzer Ruderers Niko Ott, der bei den Olympischen Spielen 1968 als Goldfavorit im Vierer an den Start geht – und dann Olympiasieger mit dem Achter wird.

Das Regionalsportgeschehen im Oktober – vor 10, 25 und 50 Jahren Oktober 2008 In Hilzingen treffen sich Europas Top-Minigolfer zum Europacup der Vereinsmannschaften. Es dominieren die Teams aus dem schwedischen Upsala.

Die Nachwuchs-Leichtathleten des TV Rielasingen und der LG Radolfzell kommen jeweils als Badische Meister von den Mannschafts-Mehrkampf-Meisterschaften in Rheinfelden zurück.

Reichlich Edelmetall gibt es für die Aktiven der Region bei den Deutschen Kunstradmeisterschaften in Ludwigsburg. Die Bilanz: Gold für das Reichenauer Team, zweimal Silber und einmal Bronze für den RMSV Aach. Wenig später holt das 4er-Kunstradteam des RMSV Aach mit Simone Rudolf, Manuela Dieterle, Katja Gaißer und Ines Rudolf bei der WM in Dornbirn die Silbermedaille.

Der TC Radolfzell verstärkt sein Damenteam, das in die Bundesliga aufgestiegen ist, mit Angelique Kerber, damals die Nummer 18 der deutschen und 156. der Weltrangliste.

Die Konstanzer Regionalliga-Basketballer schlagen im prestigeträchtigen Derby Schwenningen mit 71:62. Oktober 1993 Der Überlinger Michael Steinbach, Ruder-Olympiasieger in Doppelvierer in Barcelona, beendet nach Querelen mit der Verbandsspitze seine aktive Laufbahn und kehrt von Hamburg zurück an den Bodensee, um sich intensiver seinem BWL-Studium widmen zu können.

Max von Eynatten, moderner Fünfkämpfer aus Wallhausen, sichert sich gleich zwei Titel: Er wird Baden-Württembergischer und Süddeutscher Juniorenmeister.

Der HC Konstanz steigt in die Hockey-Regionalliga auf. Oktober 1968 Eine ganze Reihe von Athleten aus der Region sind bei den Olympischen Spiele in Mexico am Start. Der Konstanzer Tontaubenschütze Erich Gehmann schildert seine ersten Eindrücke über das Olympische Dorf via Luftpostbrief an die Sportredaktion: „Der Frauentrakt ist durch einen zwar hohen, aber, wie man unter der Hand erzählt, nicht unüberwindlichen Zaun von uns getrennt und außerdem von gar nicht lieblich anzuschauenden weiblichen Polizistinnen bewacht.“ Sportlich läuft es nicht so gut für Gehmann, der damals 46-Jährige kommt mit 187 Punkten nur auf Rang 38. Auch der Böhringer Bahnradfahrer Herbert Honz träumt von einer Medaille in Mexiko. Dem amtierenden Deutschen Meister im 1000-Meter-Zeitfahren misslingt aber der Start, er wird Zehnter, allerdings mit nur einer Sekunde Rückstand auf den Silbermedaillengewinner. Im Rudern geht Nico Ott nach dem Ausfalls eines Ruderers im deutschen Achter an den Start und holt Gold. Die Medaille übergibt der damals 23-jährige Konstanzer an den erkrankten Ruderer Roland Böse– und sorgt mit der fairen Geste für viel Aufsehen (siehe Artikel oben).

Im Fußball ist die zweite Mannschaft des FC Konstanz Tabellenführer in der A-Klasse vor der ersten Mannschaft des SC Pfullendorf.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein