1. FC Nürnberg

Hegauer FV

2:0 (0:0)

HFV-Coach Gino Radice musste auf Laura Frech, Lea Scharf und Samira Storz verzichten, die alle krankheitsbedingt nicht zur Verfügung standen. Der Hegauer FV versuchte, aus einer gut organisierten Defensive heraus immer wieder Nadelstiche zu setzen. Das gelang den Hegauerinnen über weite Strecken ganz gut, bis auf zwei Situation, in denen Nürnberg gefährlich vor dem HFV-Tor auftauchte. Torhüterin Teresa Straub parierte aber stark. Die Nürnbergerinnen taten sich über weite Strecken der ersten Halbzeit schwer.

Auch im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild. Der HFV konzentrierte sich auf eine kompakte Defensive und Nürnberg fand keine Lösungen. Wenn es dem Club dann doch gelang, vor dem HFV-Tor aufzutauchen, war die HFV-Torhüterin ein sicherer Rückhalt. In der Offensive schafften es die Hegauerinnen ihrerseits aber nicht, gefährliche Chancen zu entwickeln. Erst ein unnötiger Ballverlust im Hegauer Spielaufbau leitete das 1:0 ein. Nürnberg schaltete schnell um, Anna Wachal nahm aus 17 Metern genau Maß (70.). Auch beim 2:0 (85.) war Teresa Straub im Hegauer Tor machtlos. Luisa Richert zog aus 20 Metern ab, der Ball landete genau im Winkel. Wieder mal spielten die Hegauerinnen gut mit und standen am Ende mit leeren Händen da. HFV-Coach Gino Radice: „Das sieht alles ordentlich aus, aber wir setzen offensiv zu wenig gefährliche Akzente.“ Zum Glück für die Hegauerinnen hat sich an den Abständen in der unteren Tabellenregion nicht viel verändert, da auch die Konkurrenten verloren haben. (roe)

Hegauer FV: Straub, Hahn, Knisel, Sauter, Formanski, Butsch, Griß, Kaiser, Grützmacher, Becker, Radice. – Tore: 1:0 (70.) Wachal, 2:0 (85.) Richert. – SR: Mühlbauer (Pölling).

