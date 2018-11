von SK

Handball, Oberliga

SG Köndringen/Ten.

HSG Konstanz II

42:30 (21:13)

Das Südbaden-Derby zwischen Drittliga-Absteiger SG Köndringen/Teningen und der HSG Konstanz II war spätestens nach der ersten Halbzeit eine klare Angelegenheit – für die Gastgeber. Die Drittliga-Reserve vom Bodensee bleibt aber trotz der klaren 30:42 (13:21)-Niederlage mit 16:6 Punkten auf Tabellenplatz.

„Das Ziel ist und bleibt nach wie vor der Klassenerhalt“, versuchte HSG-Trainer Matthias Stocker, die nach der furiosen Siegesserie seiner Talente gestiegene Erwartungshaltung wieder etwas zu senken. „Uns fehlt derzeit die Leichtigkeit“, erklärt der Coach. „Jeder macht sich gerade etwas zu viel Druck und dann läuft nicht viel zusammen.“

Der Start war jedoch noch vielversprechend. Bis zum 7:7 (15.) waren die HSG-Talente gut im Spiel, doch nach 25 Minuten begann sich das Unheil für die Konstanzer anzubahnen. Allzu leicht konnte Köndringen/Teningen immer wieder ohne große Gegenwehr durch die Hintermannschaft der Gelb-Blauen marschieren. 55 Minuten spielte Konstanz ohne Abwehrverbund und Torwart, so die vernichtende Analyse des 30-jährigen Stocker. „Das hatte“, gestand er zerknirscht, „rein gar nichts mit Oberliga-Handball zu tun.“

Es war schwer, Worte zu finden für die zweiten 30 Minuten in der altehrwürdigen Ludwig-Jahn-Halle in Teningen, in der nun fast nur noch die jetzt richtig in Liga vier angekommene SG spielte. Über 31:19 steuerte Köndringen auf einen 42:30-Kantersieg hin, Konstanz konnte nur noch die ohnehin schon sehr hohe Differenz beibehalten. „Wir haben Großes geleistet, daran wollen wir jetzt wieder anknüpfen“, bilanzierte Stocker. (joa)

HSG Konstanz II: Bammel, Herrmann (Tor); Mauch (2/1), Hadlich (3), Mittendorf (3), Portmann (3), Oßwald, Mack (1), Volz (2), Löffler (11), Fehrenbach, Merz (2), Storz (1), Dahm (2).

SG Pforzheim/Eutingen

TuS Steißlingen

29:24 (10:11)

Gegen die offensive 3:2:1-Deckung der Pforzheimer hatten sich die Hegauer vorgenommen, sicher zu spielen und möglichst wenig technische Fehler zu produzieren. Das Gegenteil davon trat ein. Im Angriff tat der TuS sich schwer gegen die beste Abwehr der Liga, und die Goldstädter zogen auf 9:4 (21.) davon. Was folgte, war die stärkste Phase des TuS in dieser Begegnung. Die Abwehr rührte jetzt Beton an und auch Torhüter Leon Sieck konnte einige Paraden zeigen. Tor um Tor kam Steißlingen nun heran und konnte trotz einer eigentlich schwachen Halbzeit mit einer 11:10-Pausenführung in die Kabine gehen.

In der zweiten Hälfte lief bei den Hegauern weiterhin wenig zusammen im Positionsangriff, und die SG zog auf 17:14 (39.) davon. In der Folge kämpfte sich Steißlingen abermals zurück auf 17:17, dies sollte aber der letzte ausgeglichene Spielstand der Partie sein. Pforzheim blieb im Stil einer Spitzenmannschaft kühl und vor allem Rechtsaußen Tim Kusch traf nach Belieben. Am Ende mussten sich die Steißlinger nach einer ganz schwachen Angriffsleistung dem Favoriten mit 29:24 geschlagen geben. „Unsere vielen technischen Fehler und die vergebenen Großchancen haben uns den Sieg gekostet. Da war deutlich mehr drin, doch wir waren einfach nicht clever genug“, so TuS-Trainer Jonathan Stich nach dem Spiel. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (Tor); Biedermann (2), Euchner (5/2), Klotz (2), Lindner (6), F. Maier (1), Stefan Maier, Steffen Maier, Rothkirch, Lennart Sieck (1), Storz (2), Ströhle (1/1), Wildöer (4). – Z: 480.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein