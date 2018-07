von SK

Tischtennis: Bezirksjugendwart Peter Binninger konnte die Vertreter aller 17 Vereine begrüßen, die Jugendarbeit im Bezirk Bodensee leisten. Die rückläufigen Tendenzen zeigen sich vor allem in der Zahl der gemeldeten Mannschaften und bei der Zahl der für Baden-Württemberg-Ranglisten nominierten Spieler. Mit nur 32 gemeldeten Jugend-Teams ist man im Bezirk auf dem niedrigsten Wert seit 1973. Vor neun Jahren waren es noch fast doppelt so viele. Vor fünf Jahren spielten noch 18 Bezirks-Jugendliche bei Baden-Württemberg-Ranglisten, diese Saison nur noch drei.

Auf gute Resonanz stoßen dagegen die Einzelwettbewerbe im Bezirk. So konnten in der vergangenen Saison drei Jugendranglistenturniere und eine Jugend-Bezirksmeisterschaft mit konstanten Teilnehmerzahlen durchgeführt werden. Besonders erfreulich ist, dass mit Jana und Ursi Bork zwei kompetente Nachfolger für den ausscheidenden Schülerwart Uwe Maier gefunden werden konnten.

Schnell einigten sich die 17 Vereine auf eine neue Spielklasseneinteilung. Neben vier Teams in der Landesliga spielen die restlichen 28 Mannschaften in vier nach TTR eingeteilten Siebenerklassen, darunter die erwähnte Anfängerrunde. Fast alle Vereine berichteten von positiven Erfahrungen mit dem Braunschweiger System, so dass dieses auch in der kommenden Saison wieder angewendet wird. Allerdings appellierte der stellvertretende Bezirksjugendwart Christoph Pesch an die Vereine, nach Möglichkeit immer mit Vierermannschaften anzutreten und bei zwei fehlenden Spielern das Spiel lieber zu verlegen. (bin)

