von Michael Schulz

Reiten: Das Wahlwieser Reitwochenende war zweigeteilt, in mehrfacher Hinsicht. Zunächst stand am Samstag das Late-Entry-Turnier bei angenehmen Temperaturen auf dem Programm. Am Sonntag folgte dann der Reitertag für Talente, bei dem es dann schon wieder richtig heiß wurde.

Als höchste Prüfungen wurden am Samstag zwei L-Prüfungen geritten, zudem wurden drei A-Prüfungen durchgeführt, alle im Springen. Ihre gute Veranlagung demonstrierten die Pferde in der Springpferdeprüfung. Nachwuchspferde gingen an den Start und wurden meist von erfahrenen Reitern vorgestellt. Eine ausgezeichnete Leistung bot hier „Lillyfee“, geritten von Anna Diez vom RV Mindelsee. Herausragend die Springvorstellung der beiden und vor allem das Sprungvermögen des noch jungen Pferdes. Die Wertnote von 8,2 bestätigt dies sehr deutlich. Dahinter platzierte sich Christian Häfeli vom RV Bohlingen gleich zweimal. Einmal auf „Argentina“ mit der Wertungsnote 7,8 und auf „Igor“ mit 7,7. Im gesamten Feld fielen die Wertnoten entsprechend den gezeigten Leistungen, die im oberen Bereich lagen, aus.

17 Paare gingen zum Abschluss des Turniertages in ein L-Springen mit Stechen. Walter Weh als Parcourschef hatte einen fairen und leistungsgerechten Parcours gebaut, den drei Reiter im ersten Umlauf fehlerfrei meisterten. Etwas weniger als erwartet, da sich bei einigen Teilnehmern Leichtsinnsfehler einschlichen. Ulrike Keller vom RSZ Boll überzeugte auf „Ariell“ im Stechdurchgang. Mit der schnellsten Zeit, dazu fehlerfrei in einem souveränen Ritt, sicherte sie sich einen klaren Sieg vor Lea Boos vom RV Singen. Als Zugabe konnte Keller mit ihrem zweiten Pferd „Lucky Luke“ noch den dritten Platz holen.

Der Sonntag stand im Zeichen des Nachwuchses. Beim Reitertag waren die Talente beim Reiterwettbewerb bis hin zu kleineren Springprüfungen gefordert. Und der Nachwuchs saß zumeist fest im Sattel. Viele zeigten gute Perspektiven für höhere Prüfungen.

Es war eine andere Form eines Reitwochenendes. Die Wahlwieser Veranstalter taten ihr Bestes, um guten und spannenden Pferdesport präsentieren zu können – mit Erfolg.

