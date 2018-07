von SK

Turnen: Der SV Istein, die WKG Balingen/Kollnau-Gutach, der TV Rheinfelden und der TV Überlingen lagen nach Punkten ganz dicht beisammen. Für alle Teams galt das Ziel, unter die ersten Zwei zu kommen, um beim Gesamtfinale um den Aufstieg in die Bezirksliga am 28. Juli in Kork antreten zu dürfen.

Am Sprung konnten sich die Mädchen gegenüber den letzten Wettkämpfen mit 38,15 Punkten deutlich verbessern. Die erst neunjährige Teresa Vycudilik überzeugte durch ihre enorme Sprungkraft und kam mit 12,60 Punkten gut in die Wertung. Perfekt auch der Sprung von Marisa de Almeida André, die dafür 13,0 Punkte erhielt. Der Stufenbarren gelang allen sehr gut. Hier turnte Marie Schmieder zum ersten Mal eine Riesenfelge und wurde mit 11,60 Punkten belohnt, Marisa de Almeida Andrés schaffte mit 11,70 Punkten die beste Mannschaftswertung.

Am Schwebebalken, der Parade-Disziplin des Überlinger Teams, musste Piroska Lili Ackers einen Absteiger in Kauf nehmen, kam mit 12,9 Punkten aber dennoch in die Mannschaftswertung. Marisa de Almeida André mit 13,60 und Marie Schmieder mit 13,15 Punkten bewiesen Nervenstärke und trugen so zum Gerätesieg mit 39,65 Punkten bei. Auch am Boden kam ein Sturz in die Wertung. Dennoch überzeugten die Überlinger Mädchen auch hier, vor allem Marisa de Almeida André, die eine 13,70 erreichte.

Bei der Siegerehrung war die Spannung groß. Am Ende konnte der SV Idstein, Spitzenreiter der Vorrunde, mit 152,15 Punkten den ersten Platz vor der WKG Balingen/Kollnau-Gutach behaupten. Knapp dahinter folgten die Überlinger Mädchen mit 150,10 Punkten auf dem dritten Platz, wodurch das Finale verpasst wurde. Trainerin Maria Ruf fand die richtigen Worte des Trostes: „Ein dritter Platz für diese junge Mannschaft ist hervorragend.“ Auf den ersten Platz in der Einzelwertung kam Marisa de Almeida André mit 52.00 erturnten Punkten. Auf Rang vier kam Marie Schmieder (49,60), und auch Piroska Lili Ackers kam als Achte mit 47,45 Punkten noch unter die besten Zehn. (sr)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein