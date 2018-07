von SK

Frauenhandball: Beim Qualifikationsturnier in der Riesenberghalle verloren die Allensbacherinnen zum Auftakt mit 14:15 gegen die SGH2Ku (Herrenberg), gewannen dann aber gegen den TSV Heiningen mit 21:11 und gegen die SG Stutensee/Weingarten mit 17:14. Damit ist der SVA zum dritten Mal in Folge mit seiner B-Jugend für die höchste Spielklasse in dieser Altersklasse qualifiziert und zählt zu den besten zehn Mannschaften des Bundeslands.

Abteilungsleiter Christian Heinstadt zeigt sich überaus erfreut: „Das ist die Bestätigung unserer Jugendarbeit und zielt exakt in die Richtung, in die wir als Verein wollen. Die Mädels haben auf ihrem weiteren handballerischen Weg später im Aktivenbereich alle Chancen. Mit der Frauen III in der Südbadenliga, der Frauen II in der BW-Oberliga und der Frauen I in der 3. Bundesliga bieten wir für alle Leistungsbereiche tolle Möglichkeiten für die Jugendspielerinnen. Hierzu fungieren natürlich alle Spielerinnen der Aktivenmannschaften als Vorbilder für die Youngster.“

