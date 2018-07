Leichtathletik: Ein 13. Platz beim ersten internationalen Wettkampf in einem stark besetzten Teilnehmerfeld ist aller Ehren wert. Wenn es am Ende aber drei winzige Zentimeter sind, die dafür sorgen, dass man das große Finale verpasst hat, schwingt auch ein kleines bisschen Wehmut mit. So erging es Lisa Kramer vom LC Überlingen bei der U-18-Europameisterschaft im ungarischen Györ.

Die Überlingerin hätte sich gerne selbst ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gemacht, da sie Anfang kommender Woche 17 Jahre alt wird. Sie startete allerdings recht nervös in den Wettkampf. Drei Versuche hatte Lisa Kramer, um am Ende unter den ersten Zwölf zu landen. Da sie mit der zwölft-besten Weite nach Ungarn gefahren war, war das Erreichen des Finales zwar möglich, aber nicht einfach.

Ihr Heimtrainer Bernd Siebler war extra nach Györ gereist, um sie zu unterstützen. Zusammen mit Bundestrainerin Massala Felski bereitete er die Dreispringerin auf ihren ersten internationalen Wettkampf vor. „Der Wettkampf war wirklich nicht schlecht“, resümierte Bernd Siebler. Im ersten Versuch verschenkte sie am Brett etwa 20 Zentimeter, kam aber trotzdem auf 12,28 Meter. Nach einem Fehlversuch steigerte sie sich im dritten und letzten Versuch noch auf 12,38 Meter. Letztlich war das aber drei Zentimeter zu wenig, denn die Zwölfte im Teilnehmerfeld erreichte 12,41 Meter.

„Auch die Weite ist absolut in Ordnung“, sagte Bernd Siebler. „Wenn am Ende dann allerdings nur drei Zentimeter zum Finale fehlen, ist es schon bitter.“ Die Weite für das Finale hätte Lisa Kramer auf jeden Fall drauf gehabt. „Ich war nicht ganz zufrieden, weil ich auf jeden Fall ins Finale kommen wollte“, resümierte Lisa Kramer. „Es hat mich schon geärgert, dass es nur drei Zentimeter waren, die gefehlt haben.“ Dennoch blickt sie bereits nach vorne: „Ich nehme das als Ansporn für die näch-sten Wettkämpfe.“

Für Bernd Siebler geht es direkt weiter nach Finnland, wo seine Tochter und Siebenkämpferin Johanna wartet. In Tampere findet ab Mittwoch die U-20-WM statt. Die 19-Jährige startet am Donnerstag und Freitag und möchte sich als U-18-Vize-Weltmeisterin „so gut wie möglich verkaufen“, sagt die Überlingerin. „Ein Platz unter den ersten Zehn wäre nicht schlecht.“

Kein Understatement – Johanna Siebler gehört zum jüngeren Jahrgang der U20 und hat eine immense Konkurrenz. Außerdem haben sich die Höhe der Hürden sowie die Gewichte der Kugel und des Speers verändert. „Die Umstellung auf die neuen Größen fiel Johanna zunächst sehr schwer“, berichtet der Trainer und Vater in Personalunion. „Allerdings hat sie gezeigt, dass sie eine Kämpferin ist und sich reinbeißen kann.“ Mittlerweile ist sie in den deutschen Bestenlisten der Disziplinen recht weit vorne. Im Siebenkampf steht sie bei den Frauen auf dem beachtlichen zwölften Platz.

Ein weiteres Handicap ist, dass sich Johanna Siebler vor wenigen Wochen eine Knöchelverletzung zugezogen hat, die sie teilweise immer noch leicht behindert. „In den Disziplinen Speer und Kugelstoßen spüre ich mein Fußgelenk immer noch“, sagt die Siebenkämpferin und gibt als Ziel an: „Ich versuche, bei der Weltmeisterschaft vor allem Spaß zu haben.“

Was ihre Zitterdisziplin Hochsprung angeht, hat Johanna Siebler eine Alternative gefunden, die Verletzung zu umgehen: Sie hat innerhalb von sechs Wochen ihr Sprungbein gewechselt. „Es ist wirklich bemerkenswert, in welcher Zeit sie sich umgewöhnt hat“, staunt selbst Bernd Siebler. „Weil sie jetzt mit links springt, kann sie sich im Hochsprung sogar noch verbessern.“

U-20-Weltmeisterschaft Von Mittwoch bis Sonntag finden die 17. U-20-Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Ratina-Stadion in der finnischen Stadt Tampere statt. Als einzige deutsche Starterin im Siebenkampf geht die U-18-Vize-Weltmeisterin von 2017, Johanna Siebler vom LC Überlingen, an den Start. Am Donnerstag, 12. Juli, stehen die Disziplinen 100 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen und 200 Meter an. Am Freitag, 13. Juli, machen Weitsprung, Speerwurf und 800 Meter den Abschluss. (mag)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein