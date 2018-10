von Jawin Schell

Fußball, Bezirksliga: Das Mühlhausener Kiesgrüble-Stadion müsse endlich wieder zu einer echten Festung werden, hatte SVM-Coach Eddy Wiedenmaier im Vorfeld des vergangenen Spieltages gefordert. Seine Mannschaft nahm ihn beim Wort und fertigte den FC Bodman-Ludwigshafen kurzerhand mit 6:0 ab.

Dementsprechend zufrieden zeigt sich auch Wiedenmaier mit dem Auftritt seiner Elf. „Hinten heraus war der Sieg auch in dieser Höhe verdient“, findet er. „Die Mannschaft hat die Taktik sehr gut umgesetzt und den höchsten Sieg unserer Bezirksliga-Geschichte herausgeschossen – natürlich hatte sich der Gegner aber irgendwann auch aufgegeben.“ Nach einer mageren vergangenen Saison genießt man bei den Mühlhausenern die seit Wochen andauernde Hochphase. „Nach dem durchwachsenen Start haben wir jetzt vier der letzten fünf Spiele gewonnen“, freut sich Eddy Wiedenmaier. „Wir wussten, dass wir Geduld brauchen würden. Umso schöner ist es, dass wir nun die ersten Früchte ernten können.“

In der Sommerpause hatte sich Wiedenmaier entschieden, alte Zöpfe abzuschneiden und eingefahrene Strukturen aufzubrechen. „Es gibt in dieser Saison für Spieler, die sich in der Vergangenheit um den Verein verdient gemacht haben, keine Stammplatzgarantien mehr. Wir stellen sehr leistungsbezogen und nach den Trainingseindrücken auf“, erzählt der Mühlhausener Trainer. „Das wirkt sich bisher sehr positiv aus.“ Auch das Trainerteam wurde neu aufgestellt, mit ähnlich durchschlagendem Erfolg. „Mit Patrick Geiger haben wir nun einen Co-Trainer, der neue Impulse setzt und alte Rituale aufbricht“, sagt Wiedenmaier. „Er ist sehr, sehr wichtig für mich und die Mannschaft. Es hilft, wenn neben mir jemand steht, der auch mal aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge schaut.“ Dass man beim SVM die fast schon traditionelle Heimstärke wiederentdeckt hat, gibt Wiedenmaier ein besonders gutes Gefühl. „Wie unsere Fans die Mannschaft anfeuern, ist in der Bezirksliga einmalig. Zwar ist dadurch der Druck auf die Mannschaft eventuell auch etwas höher, aber wir wollen den Fans unbedingt etwas zurückgeben“, so Wiedenmaier. „Letztes Jahr waren es mir persönlich einfach viel zu viele Heimniederlagen.“

In dieser Spielzeit sieht es bis jetzt rosiger aus. „Die Mannschaft funktioniert einfach als Team“, betont Trainer Wiedenmaier. „Wenn wir das auf den Platz bringen, wird es für jeden schwer, uns zu schlagen.“ Vor überzogenen Ansprüchen warnt er jedoch. „Wir sind hier sehr bodenständig“, macht er klar. „Die Bezirksliga ist in diesem Jahr wieder sehr ausgeglichen. Wenn man nicht um den Aufstieg spielt, spielt man beinahe automatisch gegen den Abstieg. Man sieht ja derzeit, dass einige Mannschaften, die man weiter oben erwartet hätte, tief unten drin hängen. Für uns wäre ein Platz unter den ersten fünf toll – aber so lange wir keine 40 Punkte erreicht haben, brauchen wir darüber gar nicht zu reden.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein