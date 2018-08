von SK

Motorsport: Die Eifel zeigte sich von der besten Seite, mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad während des ganzen Rennwochenendes. Strahlen konnten auch Mike und Michelle Halder nach dem vierten von sieben Rennwochenenden der ADAC TCR Germany Serie. Das Meßkircher Geschwisterpaar sicherte sich am legendären Nürburgring eine gute Punkteausbeute.

Im siebten Wertungslauf stand Mike Halder auf der Pole Position, erwischte allerdings keinen perfekten Start. Dennoch konnte er alle Attacken gekonnt abwehren. Fehlerfrei über die die Gesamtdistanz von 20 Rennrunden, feierte der ADAC Stiftung Sport Förderpilot einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Seine Schwester fuhr einen guten fünften Platz nach Hause und war damit zweitschnellster Rookie.

Beim zweiten Rennen am Sonntagmittag startete Mike Halder in der fünften Startreihe auf Platz zehn, fuhr aber schnell auf den dritten Rang vor, von dem er sich nicht mehr verdrängen ließ. Somit stand Halder erneut auf dem Podest. Michelle Halder, von Platz sechs aus gestartet, musste zu Rennbeginn einige Fahrzeugberührungen hinnehmen und büßte durch die schlechtere Außenposition einige Plätze ein. Dennoch kämpfte sich die Meßkircherin trotz Kühlerwassertemperaturen von 150 Grad wieder bis auf den zehnten Platz nach vorne.

Mit dem Sieg und dem dritten Platz am Nürburgring konnte Mike Halder sich im Gesamtklassement auf die vierte Position vorarbeiten und den Abstand nach vorne wesentlich verkleinern. Michelle Halder festigte mit dem fünften und zehnten Platz in der Gesamtwertung ihren zehnten Rang und bleibt in der Rookie-Wertung Dritte.

Dementsprechend positiv fiel das Fazit von Mike Halder aus: „Mein erstes Rennen am Samstag war einfach perfekt. Im zweiten Rennen am Sonntag habe ich mich nach einem guten Start super nach vorne arbeiten können. Der Zweikampf mit Benjamin Leuchter war total fair. In den verbleibenden Runden hätte ich ihn noch packen können, aber mit dem dritten Platz bin ich auch zufrieden,“ so der Meßkircher. Auch Michelle Halders Bilanz war positiv: „Mit meiner Ausbeute bin ich zufrieden, ich habe meinen dritten Platz in der Rookie-Wertung festigen können.“ (meh)

