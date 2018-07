von SK

Tischtennis: Merk, die an Position sechs gesetzt war, startete das zweitägige Turnier mit einem Paukenschlag. Nach 6:11 und 3:11 gegen die Turnierfavoritin Jele Stortz (DJK Offenburg) gelang es ihr, die nächsten drei Sätze mit 13:11, 11:8 und 13:11 und damit die Partie mit 3:2 zu gewinnen. Merk musste in den weiteren zehn Einzeln noch drei Niederlagen einstecken, während Stortz alle weiteren Spiele gewann. Mit einer Endrundenbilanz von 5:2 Punkten bedeutete das Silber in diesem hochklassig besetzten Turnier, hinter Stortz und knapp vor der punktgleichen Victoria Merz (TGV Eintracht Abstatt). Bemerkenswert waren Merks Siege gegen Mia Hofmann, Nguyen Thi Minh Thu (beide NSU Neckarsulm) und Victoria Merz, die einen höheren TTR-Wert haben.

Zwar qualifiziert sich beim U-15-Turnier nur die Siegerin unmittelbar für die Top-48-Rangliste des DTTB. Melanie Merk hat aber als Zweite ebenfalls gute Chancen auf eine Nominierung.

Celine Schädler, die für die TTF Stühlingen spielt aber das Tischtennis beim TTC Mühlhausen gelernt hat, hatte sich für die Top-12-Mädchen-Rangliste der U18 qualifiziert. Dieses Turnier wurde im Modus jeder gegen jeden ausgetragen. Schädler gewann fünf der elf Einzel und erreichte Platz acht. (bin)

