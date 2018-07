von SK

Tischtennis: Für das Turnier waren Annett Kaufmann (TTC Bietigheim-Bissingen) und Jele Stortz (DJK Offenburg) freigestellt. Ansonsten waren die besten sechs Spieler des Jahrgangs 2006, die besten vier des Jahrgangs 2007 und die besten zwei des Jahrgangs 2008 eingeladen. Das Turnier wurde in zwei gleich starken Sechsergruppen und anschließend einer Sieger- und einer Verlierer-Sechsergruppe gespielt, so dass jede Spielerin acht Einzel hatte.

Melanie Merk gewann ihre Gruppenspiele ausnahmslos mit 3:0. Kurios war dabei das Spiel gegen Laura Orda aus Sindelfingen. Merk gewann die ersten beiden Sätze nur knapp mit 13:11 und 12:10, setzte sich dann aber im dritten Satz mit 11:0 durch. In den drei Spielen der Endrunde um die Plätze eins bis sechs gewann sie das erste Spiel mit 3:0, verlor das zweite Spiel mit 2:3 Sätzen gegen Nguyen Minh-Thao aus Neckarsulm und unterlag zum Schluss klar mit 0:3 gegen die spätere Turniersiegerin Amelie Fischer aus Untergröningen. Da Nguyen aber gegen andere Gegner verlor, wurde Melanie Merk mit 3:2 Punkten in der Endabrechnung unangefochtene Zweite.

Einen weiterführenden Wettbewerb auf Deutschland-Ebene gibt es in der Altersklasse U13 nicht. Melanie Merk, die schon eine erfolgreiche Saison in der südbadischen Damen-Verbandsliga hinter sich hat, darf nun aber in zwei Wochen in Freiburg bei der Baden-Württembergischen Top16-U15-Rangliste mitspielen. (bin)

