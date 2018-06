von SK

Leichtathletik: In Top-Form haben sich die Bezirksathleten bei den Badischen Meisterschaften im Mehrkampf und im Blockmehrkampf präsentiert. Gold ging an Marisa Jurtz, Ben Bichsel, Till Rüdiger, Clara Endres und Jolanda Kallabis.

Für die U-14-Athleten war dieser Wettkampf der Saisonhöhepunkt. Wettkämpfe über den Landesverband hinaus werden erst ab 14 Jahren durchgeführt. Großes Finale also für Clara Endres (LC Überlingen) und Jolanda Kallabis (TG Stockach). Letztere startete schlecht mit ihrer schwächsten Disziplin, dem Werfen. Die Bestzeiten über 60m Hürden und im Sprint reichten nicht für die Führung im Mehrkampf. Vor dem abschließenden Mittelstreckenlauf bestand der Hauch einer Chance, die fehlenden Punkte herauszulaufen. Mit einem grandiosen 800m-Lauf (2:22,89) nutzte Kallabis diese und gewann mit der Gesamtpunktzahl von 2472 den Block Lauf der W13.

Endres kämpfte gleich zu Beginn in gewohnter Stärke im Block Sprint/Sprung der gleichen Altersklasse. Starke Konkurrentinnen machten den Wettbewerb spannend. Mara Fürniß von der LG Region Karlsruhe konnte der Überlingerin im Weitsprung das Wasser reichen, beide sprangen hervorragende 5,03m. Mit einem Speerwurf über 29,83m setzte Endres sich dann doch deutlich vom Feld ab und siegte mit 2538 Gesamtpunkten.

Für Marisa Jurtz (LC Überlingen) und Ben Bichsel (LG Radolfzell) steht der Wettkampf-Höhepunkt mit den Deutschen Meisterschaften noch an. Beide traten in den großen Mehrkämpfen an und sorgten mit deutlichen Punktvorsprüngen für Aufsehen. Jurtz bestritt den Siebenkampf bei der W14 und siegte mit 3634 Punkten. Vier neue persönliche Bestleistungen stellte sie innerhalb des Mehrkampfes auf, darunter Hochsprung mit 1,52m und Speerwurf mit 36,72m. Sie qualifizierte sich mit diesem Ergebnis für die Deutschen Meisterschaften der U16 im August.

Ben Bichsel, auf dem Weg zur Königsdisziplin, konnte seine Überlegenheit auf badischem Boden im Neunkampf zeigen. Mit über 300 Punkten Vorsprung (gesamt 4926) siegte er in der M15. Für fünf neue persönliche Bestleistungen hatte er bei diesem kräftezehrenden Wettbewerb noch Energie.

Im Neunkampf der 14-Jährigen erreichten die Überlinger Tim Jansen und Florian Elsenhans die Plätze vier und Neun. Till Rüdiger (TV Konstanz) startete im Block Lauf der M15. Durchgängig gute Leistungen mit starkem Ballwurf (56,00) und Weitsprung (5,64m) sicherten ihm Platz eins.

Weitere Ergebnisse:Block Lauf W14: 3. Julia Schlien (TV Konstanz); Block Sprint/Sprung W14: 2. Amelie Arians (TV Engen); Block Lauf W13: 5. Mia Gottschlich (TV Konstanz), Block Lauf W15: 4. Amelie Buchanan (TV Konstanz).

