Medaillenflut für KSV Gottmadingen im Wiesental

Die Nachwuchsringer des KSV Gottmadingen waren beim Hohe-Möhr-Cup in Zell im Wiesental im griechisch-römischen Stil aktiv. Bei der 13. Turnierauflage waren Ringer aus ganz Süddeutschland am Start. Da es eines der wenigen Turniere im klassischen Stil ist, konnten sich die Veranstalter über 184 Ringer in allen Altersklassen freuen. Mit vier ersten, vier zweiten und einem dritten Platz schaffte es fast die Hälfte der Gottmadinger Ringer aufs Siegertreppchen