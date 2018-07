von SK

Leichtathletik: Im Rahmen der Badischen Meisterschaften in Walldorf wurde Stabhochspringerin Luzia Herzig (TV Engen) für die Verbesserung des Badischen U-20-Rekords im Jahr 2017 auf 3,90m vom Präsidenten des Badischen Leichtathletikverbandes, Philipp Krämer, und dem neuen Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbandes, Jürgen Kessing, geehrt. Sie hatte ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2016 (3,77m) mehrfach verbessert. Zunächst musste sie sich aber auf ihren eigenen Wettkampf konzentrieren und übersprang dort 3,90m. An den aufgelegten 4,03m scheiterte sie dann knapp. Damit setzte die Vierte der Deutschen U-23-Meisterschaften ihre Siegesserie bei Badischen Meisterschaften fort.

Die U-18-Stabhochspringerin Ella Buchner vom LC Überlingen setzte mit ihren übersprungenen 3,60m einen weiteren Glanzpunkt bei diesen Meisterschaften. Mit ihrem Sieg holte sie den zweiten Stabhochsprungtitel in den Bezirk Hegau-Bodensee. Sie wird in Rostock bei den Deutschen U-18-Meisterschaften mit dabei sein. Den dritten Titel für die Stabhochspringer in der Region sicherte sich Tom Bichsel (LG Radolfzell) bei den U18 mit 3,80m. Er wird sich sicher in den nächsten Wochen noch weiter verbessern, wenn der perfekte Stab für ihn gefunden wird. Die Erfolge in dieser Disziplin vervollständigte Alexander Hoch, der mit 3,60m in der Altersklasse U20 Silber holte. Stark präsentierte sich auch Katja Schwab von der TG Stockach, die zur Abwechslung wieder mal Weitsprung machte und mit 5,51m sicher gewann. Für sie stehen noch die U-20-Deutschen Meisterschaften auf dem Programm, die sie über die 100m Hürden bestreitet, wo sie sicher Chancen auf einen der vorderen Plätze hat. Einen Sieg holte auch Mona Wieland (TV Konstanz, U20) über 800m in 2:30,55min.

Sehr erfolgreich war Sabrina Strötzel vom TV Engen, die in drei Wettbewerben drei Medaillen holte. Im ersten Wettbewerb, dem Hochsprung, setzte sie sich mit einem gelungenen ersten Versuch über 1,60m an die zweite Stelle und holte Silber. Im Weitsprung, bei dem sie ebenfalls Aussicht auf eine der vorderen Platzierungen hatte, konnte die D-Kaderathletin nicht starten, da dieser zeitgleich stattfand. Über die 100m Hürden kam sie mit 15,10s ihrer Bestzeit nahe und wurde Dritte. Ebenfalls Bronze gewann sie mit der 4x100m-Staffel in 52,37s. Magdalena Meßmer als Startläuferin, Maren Singer als Kurvenläuferin und Hanna Komin auf der Zielgeraden waren die weiteren Mitglieder die Staffel. Die Bilanz des Bezirks wurde durch sieben Silbermedaillen zu einem großen Erfolg: Langsprinter David Katterman (U18, LG Radolfzell) sprintete über 400m 51,33s und wurde Zweiter. Tom Bichsel (LG Radolfzell) holte mit 56,36m im Speerwurf ebenfalls Silber wie auch Marie Knobelspies vom gleichen Verein, die sich über 34,06m freute. Diskuswerferin Sarah Schillinger (U20, LG Radolfzell) erreichte mit 41,03m den zweiten Platz wie auch Miriam Glassner (Aktive, PTSV Konstanz). Sie lief mit drei Hundertstelsekunden nur knapp an Gold vorbei. Die Uhr zeigte für sie 14,69s. Sie war zuvor nach 12,78s über 100m Fünfte geworden. Bronze gab es für Leon Gruber (U18, LC Überlingen), der über 200m 23,41s lief. Über 100m wurde er Sechster in 11,65s. Weiteres Edelmetall eroberte Alexander Hoch im Speerwurf mit 51,11m. (her)

Weitere Ergebnisse

MU18: 800m: 5. Robert Fülle (LG Radolfzell) 2:05,64min, 6. Moritz Zähringer (LG Radolfzell) 2:07,21min; 4x100m: 4. LG Radolfzell (Bichsel-Zähringer-Fülle-Kattermann) 46,06s

MU20: 6. Alexander Hoch (LG Radolfzell) 11,38s;

M: 400m: 8. Thomas Kamenzin (TV Engen) 53,33s; 800m: 7. Thomas Kamenzin 2:03,94min; 3000m: 4. Valentin Schimpf (TV Konstanz) 9:26,10min; Weitsprung: 4. David Ossola (TG Weinheim) 6,40m; Diskuwurf: 5. Simon Schiller (TV Engen) 35,62m;

WU18: 100m Hürden: 13. Hanna Komin (TV Engen) 17,18s; Weitsprung: 11. Maren Singer 4,83m; Kugelstoßen: 4. Kathrin Haselwander (LC Überlingen) 12,42 (Bestleistung); Speerwurf: 5. Kathrin Haselwander 31,78m;

WU20: 100m: 4. Elisa Munjak (LG Radolfzell) 12,93s, 5. Friederike Weingarten (LG Radolfzell) 13,09s; 200m: 4. Friederike Weingarten 26,94s; Weitsprung: 4. Elisa Munjak 5,37m; 9. Friederike Weingarten 4,98m;

