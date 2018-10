Fußball, Landesliga: Bis vor wenigen Wochen war der FC 09 Überlingen noch der ungeschlagene Tabellenführer, auch wenn FCÜ-Trainer Florian Stemmer immer wieder betonte, dass man sich nicht als Spitzenteam sehe, dass man nach wie vor Punkte für eine möglichst frühzeitige Sicherung des Klassenerhalts sammle. Die letzten beiden Auswärtsspiele der Überlinger gingen nun jeweils mit 0:2 verloren, doch nach wie vor steht der FC 09 Überlingen an der Spitze.

Für den Gegner der Überlinger, die SG Dettingen-Dingelsdorf, war das 2:0 am Samstag jedoch ungemein wichtig, denn obwohl die SG relativ konstant punktet, war der Abstand zu den Abstiegsrängen zuletzt alles andere als beruhigend. Nun aber bildet die SG auf Rang zehn sozusagen das Ende des Mittelfeldes, hat ein Polster von immerhin fünf Punkten zu einem möglichen Abstiegsrang aufgebaut und kann zudem ein gutes Torverhältnis vorweisen.

„Vor allem mit Blick auf das Punktekonto war der Sieg gegen Überlingen wichtig“, erläutert SG-Trainer Alex May, „wir haben schon in den letzten Spielen gut gespielt. Aber endlich ist es uns auch gelungen, uns für unseren Aufwand zu belohnen, da wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben!“

Auf Grund der Englischen Woche geht der Blick des Trainers auch gleich nach vorne: „Der Sieg ist aber nur halb so viel wert, wenn es uns am Donnerstag nicht gelingt nachzulegen.“ Denn dann gastiert sein Team beim FC Hilzingen, der nach einem Remis gegen Singen zuletzt in Markdorf den zweiten Saisonsieg holen konnte. Daher schätzt May den nächsten Gegner auch nicht nach seiner Tabellenposition ein: „Das nächste Spiel ist für uns ganz gefährlich, denn der FC Hilzingen kämpft ums Überleben.“ Es wäre fatal, wenn seine Spieler den Sieg über Tabellenführer FC Überlingen überbewerten würden und eine Spur zu nachlässig beim Vorletzten auftreten würden.

Denn auch für den FC Hilzingen ist der 3:1-Sieg in Markdorf nur etwas wert, wenn es den Hegauern gelingt, zeitnah das Punktekonto aufzustocken – am besten natürlich in den Heimspielen. Mit einem weiteren Sieg könnte Hilzingen sogar zu den vor der Saison höher eingestuften Teams FC Neustadt und SpVgg F.A.L. aufschließen.

Denn die Landesliga, so sieht es auch May, ist in dieser Saison sehr ausgeglichen. „Da ist alles noch ganz eng beieinander. Jeder kann jeden schlagen, aber man sieht schon, dass wir hier auf einem guten Weg sind“, so der Coach der SG Dettingen-Dingelsdorf.

