von Jürgen Müller

Tennis: Maximilian Keller (TC Stockach, U 8), Anastasia Vasylenko (TC BW Villingen, U 9), Malena Joerger (TC BW Villingen) bei den U-10-Juniorinnen und Lasse Bohr (TC BW Villingen) bei den U-10-Junioren sind die neuen Hallenmeister im Bezirk Schwarzwald-Bodensee. Bei den Titelkämpfen am Wochenende in der Villinger Tennishalle gingen 53 Mädchen und Jungen vom Bodensee, aus dem Hegau und Linzgau, vom Hochrhein sowie aus dem Schwarzwald und von der Baar an den Start. Mit 20 Teilnehmern war die U 8 am stärksten vertreten.

„Unseren Jüngsten hat es richtig Spaß gemacht, auch ihr Einsatz war vorbildlich“, freute sich der verantwortliche Bezirksjugendwart Tim Nitsch, der zusammen mit der versierten Turnierleiterin Brigitte Kuhn das Spielgeschehen an allen drei Wettkampftagen bestens im Griff hatte. „Erfreulich ist, dass es bei der U 8 so viele Meldungen auch von anderen Bezirken gegeben hat“, so Nitsch weiter. „Allerdings hätten es in den anderen Altersklassen mehr sein können.“ Teil zwei der Jugendbezirksmeisterschaften gehen vom 11. bis 13. Januar 2019 über die Bühne. Dann sind die Altersklassen U 12 bis U 18 dran.

Erstmals in einem normalen 32-Feld wickelte die U 8 ihr Turnier ab. Um den Jüngsten genug Spielzeit zu geben, wurde außerdem eine Nebenrunde gespielt. Im Hauptfeld standen sich im Halbfinale Noah Zivnicek (TC BW Donaueschingen) und Johannes Meier (TC Hochrhein Waldshut) sowie Amaka Ezeh (TC Opfingen) und der spätere Sieger, Maximilian Keller aus Stockach, gegenüber. Weder Meier noch Keller ließen einen Zweifel am Finaleinzug aufkommen und lieferten sich ein spannendes Endspiel, wobei der Stockacher letztlich die Nase vorn hatte. Im Spiel um Platz drei setzte sich Ezeh gegen Zivnicek durch. Die Nebenrunde gewann Lara Gross aus Rheinfelden gegen Carla Passardi vom TC RW Tiengen.

In den Gruppenspielen bei den U 9 Midcourt qualifizierten sich Marvin Ehrenberger (TC Diedelshaim), Noah Gabriel (TC Wittelsbach) sowie Mika Knackmuß und Anastasia Vasylenko (TC BW Villingen) für das Halbfinale. Im Endspiel standen sich Gabriel und Lokalmatadorin Vasylenko gegenüber. Nach einem 2:4 im ersten Satz kämpfte sich das Villinger Nachwuchstalent nach Rückstand im zweiten Durchgang zurück und erreichte mit einem 5:4 den Tiebreak. Mit einem 10:5-Erfolg sicherte sich Vasylenko etwas überraschend den Titel.

Acht Mädels gingen bei der U 10 an den Start, wobei sich nach den Gruppenspielen Malena Joerger aus Villingen und Emily Linka (TC Konstanz) sowie Stella Hauser (TC BW Villingen) und Finja Eckert (TC Allensbach) in den Semifinals gegenüber standen. Im Endspiel ließ Malena Joerger gegen Finja Eckert nichts anbrennen und gewann den Titel mit einem 6:2- und 6:3-Erfolg. Im Spiel um Platz drei setzte sich Stella Hauser mit 6:0 und 6:1 gegen Emily Linka durch.

Bei den U-10-Junioren erreichten Tim Senn (TC Dettingen-Wallhausen), Nils Riegel (TC Markdorf) sowie Lasse Bohr und Raffael Rudel (beide TC BW Villingen) die Halbfinals. Dort dominierten die beiden Lokalmatadore, Bohr mit einem 6:1 und 6:1 über Senn sowie Rudel mit einem 6:4 und 6:1 über Riegel, das Geschehen. Das Finale wiederum war eine klare Angelegenheit für Bohr, der seinen Mannschaftskollegen Rudel mit 6:0 und 6:2 bezwang und sich den Titel sicherte. Im Spiel um Platz drei hatte Senn die Nase vorn.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein