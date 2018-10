von Autorenzeile

Handball-Oberliga: HSG Konstanz II – TV Weilstetten (Samstag, 17.30 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Sie hat immer noch Bestand, die fast schon unheimlich anmutende Erfolgsserie der HSG und die deutliche Tabellenführung. Nach saisonübergreifend 21 Partien ohne Niederlage und acht Siegen in der Oberliga hatte sie in Heddesheim zuletzt etwas Glück – und in Samuel Löffler und Joschua Braun zwei Überlebensversicherungen im Aufgebot.

Bereits kurz nach dem Schlusspfiff hatte Trainer Matthias Stocker gefordert, daraus zu lernen und wieder an die starken Leistungen zuvor anzuknüpfen. Seine Talente scheinen verstanden zu haben. „Im Training sah das ganz anders aus als vergangene Woche“, freute sich der HSG-Coach über die positive Reaktion und konzentrierte Arbeit. Die wird dringend nötig sein. Weilstetten verfügt über einige ehemalige Spieler des HBW Balingen-Weil-stetten und macht es seinen Gegnern mit einer sehr offensiven und aggressiven 3:2:1-Abwehr sehr schwer. „Eine gute und ausgeglichen besetzte Truppe“, warnt Stocker. Aus einem guten Kollektiv ragen in Felix Saueressig und Nick Single zwei Mittelmänner heraus, die im Zusammenspiel mit den starken Kreisläufern Fabian Mayer und Felix Euchner schwer zu kontrollieren sind. „Mit ihnen hat der TVW auf dieser Position mit das Beste der Liga aufzubieten“, meint der Konstanzer Übungsleiter, „deshalb versucht Weilstetten oft, beide gleichzeitig einzusetzen.“

Der Fokus bei der HSG galt jedoch vor allem dem eigenen Spiel und den eigenen Unzulänglichkeiten. Ziel muss es sein, mehr Stabilität in die Abwehr- und Torwartleistung zu bekommen.“ Hier wird Stocker deutlich: „Eine Vorstellung wie in Heddesheim werde gegen Weilstetten auf keinen Fall reichen. Doch die Trainingsleistungen geben Anlass zur Hoffnung.“ Fehlen werden Jonas Hadlich und Lars Michelberger, die beide noch zwei bis drei Wochen verletzt ausfallen dürften. Die Rechnung von Matthias Stocker ist einfach: Mit einer Steigerung bei jedem Einzelnen als Team wieder stark werden und eine „geschlossene, starke Mannschaftsleistung hinbekommen“. Dann sind sogar 18:0 Punkte möglich. (joa)

TSGSöflingen – TuS Steißlingen (Samstag, 19.30 Uhr, Söflingen). – Steißlingen geht zum ersten Mal seit Mitte September wieder auf Auswärtsfahrt. Dabei wartet mit der TSG Söflingen ein sehr ambitionierter Gegner auf die Hegauer. Mit mehreren hochkarätigen Neuzugängen, darunter dem estnischen Nationalspieler Kristo Voika sowie dem Tschechen Lukas Francik und dem Kroaten Leo Vesligaj, macht die TSG klar, wo der Weg hingehen soll: deutlich nach oben, auf jeden Fall besser als Platz neun der Vorsaison.

Die bisherigen Ergebnisse unterstreichen dies. Vor allem die überzeugenden Heimsiege gegen die hoch gehandelten Herrenberg und Weinsberg zeigen, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Dass die TSG nun am Wochenende auf Mittelmann Voika verzichten muss, sieht TuS-Trainer Jonathan Stich keineswegs als Vorteil: „Wir mussten schon mehrmals auf unsere Topspieler verzichten. In diesen Spielen sind die anderen Jungs noch enger zusammengerückt und haben super Leistungen abgerufen, die zu überzeugenden Siegen führten. Oftmals beflügeln solche Situationen die Mannschaft.“

Im Steißlinger Lager herrscht nach dem doppelten Punktgewinn gegen den SV Remshalden deutliche Erleichterung. Der verkorkste Saisonstart scheint mittlerweile vergessen. Defensiv giftig und sehr variabel sowie im Angriff deutlich gefestigt zeigten sich die Blau-Weißen in den vergangenen Wochen. In der Form ist der TuS gegen keinen Oberligagegner chancenlos. Einzig die Personalsituation treibt Stich Sorgenfalten auf die Stirn. Matthias Biedermann fällt aus, der Einsatz bei beiden Sieck-Brüdern, der von Marvin Storz und Maurice Wildöer ist fraglich. Entsprechend zurückhaltend formuliert der TuS-Coach das Ziel: „Wir wollen an die guten Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen und uns gegen einen sehr heimstarken Gegner so teuer wie möglich verkaufen. Sollten die Söflinger aber Schwächen zeigen, erwarte ich“, sagt der Steißlinger Coach, „dass wir diese eiskalt nutzen und versuchen, die ersten Auswärtspunkte einzufahren.“ (mw)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein