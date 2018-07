von SK

Leichtathletik: Besonders die Leichtathleten der Kinderklassen und der jüngeren Schülerklassen zeigten sich bei den Einzel-Bezirksmeisterschaften in Konstanz in großen Starterfeldern. Startberechtigt waren die Kinder ab der Altersklasse U12. In Hochform zeigte sich die zehnjährige Lia Brix vom TuS Meersburg. Sie errang gleich drei Siege in ihrer Altersklasse. Über 50m (8,26 sek), im Hochsprung (1,13m) und im Weitsprung (3,59m) wurde sie jeweils deutlich Bezirksmeisterin. Bei den Jungen der Altersklasse M10 wurde Apam Tyrese (TV Konstanz) Doppelmeister im Sprint (8,27 sek) und im Weitsprung (3,71m). Im 50m-Sprint der M11 siegte Joshua Gora (LG Salemertal) mit 8,00 Sekunden ganz knapp vor Ben Bohuschke von der LG Radolfzell (8,04 sek). Dieser konnte dann den Hochsprung mit 1,19m für sich entscheiden, höhengleich mit Hannes Melzer (TV Konstanz) und Miro Nickels (TV Engen), jedoch mit weniger Fehlversuchen.

Celina Frölich (TSV Bodman) ließ sich über 50m nicht aufhalten. Sie schaffte es, bei ihrem Sieg in der W11 die acht Sekunden zu unterbieten (7,95sek). Im Weitsprung wurde sie ebenfalls Bezirksmeisterin in 3,98m. Den Hochsprung-Wettbewerb gewann Lea Brauner (StTV Singen) Sie sprang 1,28m. Auf Platz zwei und drei folgten Lola Brandes (TV Konstanz) und Celina Frölich mit 1,25m. Isabelle Scherer (TSV Bodman) siegte beim Schlagball-Wettkampf mit 33,00m. Die Jungen der M12 konnten sich besonders mit guten Wurfergebnissen präsentieren. Pascal Kempter TuS Gottmadingen erreichte in einer starken Ballwurf-Serie 47,00m und siegte mit 10,50m Vorsprung auf Platz zwei. Noah Waschke vom TuS Meersburg wurde Doppelmeister im Kugelstoßen (7,61m) und im Speerwurf (26,27m).

In der W12 nahmen Emely-Marie Hoppe und Fabien Braun je zwei Titel mit nach Engen. Im Sprint und im Weitsprung siegte Emely-Marie mit 10,82 Sekunden über 75m und sprang 4,61weit. Fabien Braun lief über 60m Hürden10,82 Sekunden und lieferte einen tollen Speerwurf über 23,97m ab, mit dem sie sich an die Spitze der badischen Bestenliste setzt.

In den Jugendklassen kämpften weniger Teilnehmer um den Titel, gute Leistungen waren dennoch zu sehen. Die Altersklasse W13 dominierte Clara Endres vom LC Überlingen. Sie holte sich fünf Siege und konnte sich jeweils deutlich vom restlichen Teilnehmerfeld absetzen. Eine gute Leistung in dieser Altersklasse zeigte auch Marlene Scherer (TSV Bodman). Sie gewann mit sehr guten 43,50m den Ballwurf. Aaron Küchler (TV Engen) gewann deutlich in seinen Disziplinen in der M14, darunter mit 5,39m den Weitsprung und mit einer Weite von 37,39m den Speerwurf. Marisa Jurtz (LC Überlingen) zeigte besonders über Hürden (12,56 sek) und im Speerwurf (35,78m) gute Leistungen. Im Kugelstoßen erreichte sie persönliche Bestleistung mit 10,11m unterlag damit aber ihrer Vereinskollegin Nadine Ckrovic, die den Wettbewerb mit 10,14m gewann. Tommy Nuszer (LC Überlingen) sprintete in der Altersklasse M15 zweimal zum Sieg. Über 100m gewann er in 12,50 Sekunden gegen Jeronimo Hillgruber (TV Konstanz) und wiederholte dies über 300m in 40,10 Sekunden. Drei neue persönliche Bestleistungen errang Ben Bichsel (LG Radolfzell) in dieser Altersklasse. Er sprang 1,70m hoch, 5, 58m weit und erreichte 12,00m beim Kugelstoßen. (nk)

