von SK

Bahnradsport: Beim fünften Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup der RIG Hegau auf der Radrennbahn konnte sich Martin Ruepp (RRC Diessenhofen) das Führungstrikot überstreifen. Durch seinen Tagessieg vor Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) übernahm er von diesem die Spitzenposition in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung. In den Nachwuchsklassen gewann Benjamin Boos (RSV Ellmendingen) alle Disziplinen und konnte im Temporennen zwei Rundengewinne herausfahren. Hendrik Stelling verteidigte das Führungstrikot mit Platz fünf.

Im Eliterennen gewann Ruepp das Ausscheidungsfahren vor Niklas Stelling und Jan Münzer (beide VC Singen). Rettig kam über Platz vier nicht hinaus, wodurch die Gesamtführung bereits ernsthaft in Gefahr war. Auch das 1000-Meter-Zeitfahren konnte Ruepp mit sechs Zehntelsekunden Vorsprung vor Rettig für sich entscheiden. Im Rundenrekordfahren gelang es Rettig, durch seinen Sieg mit vier Hundertselsekunden vor Ruepp etwas Rückstand aufzuholen. Das abschließende Temporennen wurde sehr schnell gefahren. Zuerst griff Rettig an und verschaffte sich mit einer halben Runde Vorsprung zahlreiche Punkte. Doch das Feld reagierte. Ruepp fuhr von der Spitze so schnell, dass keiner an ihm vorbeikam und ging zur Rennhälfte in Führung. Rettig griff wieder an, wurde jedoch erneut von Ruepp eingeholt und überholt. Dem dritten Angriff sechs Runden vor Schluss konnte Ruepp nichts mehr entgegensetzen. Rettig gewann vor Ruepp und Münzer. Der Tagessieg und damit die Gesamtführung war Ruepp aber nicht mehr zu nehmen.

In den Nachwuchsklassen führte Benjamin Boos das Feld von vorne durch die Ausscheidungsrunden. Zum Schluss gewann er durch einen langen Sprint vor Cedric Abt (RC Pfullendorf). Auch das 2000-Meter-Zeitfahren entschied er vor seiner Schwester Leonie Boos (RSV Ellmendingen) und Claudius Wetzel (VMC Konstanz) für sich. Im Rundenrekordfahren fuhr er mit 11,84 Sekunden in die Zeiten der Elitefahrer Ruepp und Rettig. Rang zwei holte sich Abt vor Wetzel. Im Temporennen griff mit der Glocke zu den Wertungsrunden Hendrick Stelling an. Doch der Gesamtführende wurde von Boos auf der Ziellinie zur ersten Punktabnahme abgefangen. Boos zog sein Tempo durch, überrundete das Feld und startete direkt den Angriff zu einem zweiten Rundengewinn. Auch diesen konnte er vollziehen und ging erneut solo in die Spitze für einen dritten. Damit holte sich der Bronzemedaillengewinner der Deutschen Jugendmeisterschaften den vierten Sieg in der vierten Disziplin, wieder vor Abt und Wetzel. Dies war auch die Reihenfolge in der Tageswertung. Nach den baden-württembergischen Bahnmeisterschaften in Oberhausen steht am kommenden Donnerstag bereits der sechste Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup auf dem Programm. Danach geht es für die Fahrer zu den Deutschen Bahnmeisterschaften in Dudenhofen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein