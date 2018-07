von SK

Fußball: Den Auftakt des Qualifikationsturniers bestreiten der gastgebende SC Markdorf und der FC Rot-Weiß Salem. Weitere Qualifikanten sind der TSV Meckenbeuren, die TSG Ailingen, der FC Anadolu Radolfzell, der FC Bodman-Ludwigshafen, der SV Deggenhausertal, der VfL Brochenzell, die SpVgg F.A.L., die SG Argental, der FC Überlingen und der SV Weingarten. Gespielt wird jeweils über 45 Minuten. Am Donnerstag, 19. Juli, entscheidet sich, welche beiden Teams sich für das Hauptfeld qualifizieren, in dem der TSV Berg, der SC Pfullendorf, der FV Ravensburg und der VfB Friedrichshafen gesetzt sind. Das Endturnier mit Spielen über 90 Minuten startet am Samstag, 21. Juli, der Finalspieltag findet am Freitag, 27. Juli, statt.

