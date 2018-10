von SK

Fußball, Verbandsliga

SC Pfullendorf

SC Lahr

0:2 (0:1)

Nach vier Minuten hätte die Konrad-Elf in Führung gehen können, jedoch ging Stützles Schuss aus der Drehung von der Strafraumgrenze über den Querbalken. Von den Gästen war zunächst offensiv wenig zu sehen, allerdings konnten sie mit ihrem ersten nennenswerten Angriff gleich in Führung gehen: Yannic Prieto konnte ungestört bis in den Sechzehner marschieren, wo der Lahrer dann von Samuel Fischer in den Hacken getroffen wurde. Schiedsrichter Pierre Michaelis zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Dennis Häußermann souverän (17.). Im direkten Gegenzug bot sich Lukas Stützle die gute Chance zum Ausgleich, allerdings konnte der Lahrer Torhüter Jonas Witt dessen Schuss im Nachfassen parieren (18.). Anschließend ergriff Lahr mehr und mehr die Initiative und hatte einige Chancen. In der 32. Minute konnte Gruler ein offensives Lebenszeichen der Linzgauer setzen, allerdings hatte Witt keine Mühe mit dem Fernschuss. Pech hatte die Heimelf, als eine Kopfballverlängerung von Fischer nach Sautter-Freistoßflanke nur den Pfosten traf (35.). So ging es mit einer verdienten Gästeführung in die Halbzeit.

Nach der Halbzeitpause mühte sich die Konrad-Elf vergebens, den Ausgleich zu erzielen. Für die Vorentscheidung sorgten die Gäste bereits sieben Minuten nach dem Wechsel, als die Pfullendorfer Hintermannschaft den Ball nicht aus der Gefahrenzone klärte und Ümit Sen mit einem abgefälschten Schuss das 2:0 erzielte (52.). Es dauerte bis zur 81. Minute, ehe der SC Pfullendorf überhaupt wieder offensiv in Erscheinung trat. Nach einer Sautter-Freistoßflanke schoss Stützle per Hacke an die Latte. Dies war gleichzeitig auch die letzte Torchance wenig inspirierter Gastgeber.

Marco Konrad, Trainer des SC Pfullendorf: „Wir hatten zu viele leichte Fehler und Ballverluste. Bei uns hat das Feuer gefehlt. Wir hätten noch eine ganze Weile spielen können, ein Tor wäre uns nicht gelungen.“ (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Behr (46. Erdem), S. Steinhauser, Caltabiano, Marena (64. Su), Gruler, Fischer (46. Abdulahad), A. Sautter, Stark (64. Akgün), Keller, Stützle. – Tore: 0:1 (17./FE) Häußermann, 0:2 (52.) Sen. – SR: Michaelis (Freiburg). – Z: 220.

