von Julian Widmann

Fußball, EnBW-Oberliga, C-Jugend: Für den FC 03 Radolfzell und seine

C-Jugend ist es etwas Besonderes, in der EnBW-Oberliga spielen zu dürfen. Nach dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands dürfen sich die Spieler des Jahrgangs 2004 von der Mettnau in dieser Spielzeit nun mit großen Teams wie dem Karlsruher SC, der TSG Hoffenheim, oder wie jetzt am Wochenende, dem VfB Stuttgart messen – zumindest mit deren zweiten Mannschaften, sprich dem jüngeren C-Jugendjahrgang (2005).

Die Oberliga ist für die Jungs eine große Herausforderung, der sie sich aber gerne stellen. Im Spiel gegen Stuttgart zeigten die Radolfzeller Nachwuchskicker den rund 80 Zuschauern schon vor Anpfiff, wie heiß sie auf solche Partien sind. Die Spieler von Trainer Jan Frilling schwörten sich mit entschlossenen Gesten lautstark im Kreis ein, während deutlich wurde, dass für die Stuttgarter solche Spiele reine Routine sind. So jonglierte der Stürmer des VfB unmittelbar vor dem Anpfiff im Mittelkreis noch entspannt mit der Kugel.

Am Ende konnten die Hegauer zwar nichts Zählbares mitnehmen (3:0 für Stuttgart), dennoch hielt der Außenseiter das Spiel lange offen und hatte vor allem in der ersten Halbzeit die hochkarätigeren Torchancen. Trotz der Niederlage erweckten die Hausherren zu keiner Zeit den Eindruck, dass sie der Herausforderung Oberliga nicht gewachsen sind. Für den Kapitän der Radolfzeller, David Schopper, ist es eine Ehre, sich auch in Zukunft wieder mit solch namhaften und schwierigen Gegnern messen zu dürfen: „Wir freuen uns schon jetzt auf die anderen Klubs der Liga. Das macht mega viel Spaß, gegen solche Mannschaften zu spielen. Man kann sich von den Jungs auch viel abschauen.“ Auch der Radolfzeller Trainer Jan Frilling genießt es, mit seinem Team in dieser Liga zu spielen: „Für die Jungs ist es eine tolle Erfahrung, und sie ziehen in jeder Einheit voll mit. Ich bin zudem froh, dass ich ein gutes Trainerteam hinter mir habe. Auch gegen Stuttgart hat man gesehen, dass wir durchaus mithalten können.“

So schön die Erfahrung auch sein mag, ist sie sowohl für den Verein als auch die Eltern mit enormem Zeitaufwand und einer finanziellen Herausforderung verbunden. Dies nehmen beide Parteien aber gerne auf sich und ziehen dabei an einem Strang, wie Christian Schopper, Davids Vater, verrät: „Der Verein organisiert das alles top, wie beispielsweise einen großen Bus für die Auswärtsspiele. Neben den Trainern und Spielern können also auch immer einige Eltern mitfahren. Neben den Sponsoren leisten wir als Eltern auch einen finanziellen Beitrag, um den Jungs diese Spielklasse zu ermöglichen.“

Der stellvertretende Jugendleiter Oliver Graf freut sich, dass „sowohl die Eltern als auch die Vorstandschaft voll mitziehen. Die Motivation ist bei allen da, in so einer hohen Liga zu spielen. Und für die jungen Kicker gibt es doch nichts Schöneres. Wir hoffen, dass wir uns etablieren können.“ Graf weiß aber auch, dass der FC 03 Radolfzell mit den Rahmenbedingungen anderer Teams nicht mithalten kann: „Das sind andere Dimensionen bei anderen Vereinen. Ich würde mir da mehr Unterstützung von der Stadt wünschen, es muss mehr kommuniziert werden“, so Graf, „immerhin kommt es selten vor in der Region, dass eine Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse spielt.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein